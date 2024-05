Carlo Acutis – włoski nastolatek i komputerowy pasjonat, który dorobił się przydomka "boży influencer" - ma zostać pierwszym świętym Kościoła katolickiego z tzw. pokolenia millienialsów. Papież Franciszek uznał drugi cud przypisywany chłopakowi. Przyszły święty, a także gracz i programista, zmarł w 2006 r. na białaczkę, w wieku 15 lat.

Carlo Acutis / FOTOGRAMMA / PAP/Abaca

Sylwetkę wyjątkowego Włocha przypomina portal CNN.

Chłopak urodził się w 1991 r. w Londynie. Później, razem z rodziną przeprowadził się do Mediolanu. Pomimo że jego rodzice nie byli religijni, wiarę chłopca pielęgnowała polska niania.

Carlo Acutis używał swoich zdolności technologicznych do szerzenia wiedzy na temat wiary katolickiej. Nastolatek stworzył m.in. stronę internetową dokumentującą cuda.

Eucharystia to moja autostrada do nieba - powtarzał. Acutis codziennie przystępował do komunii świętej.

W 2006 roku, gdy miał 15 lat, zdiagnozowano u niego nieuleczalną, ostrą postać białaczki. Gdy był w szpitalu, mówił najbliższym, że swoje cierpienie ofiarowuje za papieża i Kościół. Zmarł 12 października 2006 roku w Monzy.

Trumna z ciałem beatyfikowanego Carla Acutisa / ©Catholic Press Photo / IPA / PAP/PA

Po śmierci, ciało Carla przeniesiono do Asyżu - miasta związanego z postacią św. Franciszka, bliskiego nastolatkowi.

Jego szczątki są obecnie wystawione w świątyni, razem z innymi związanymi z nim relikwiami.

Droga do świętości

Wymagania Kościoła mówią, że zanim ogłosi się kogoś świętym, trzeba mu przypisać dwa cuda. W przypadku Carla Acutisa rozpoznano dwa uzdrowienia.

Pierwsze dotyczyło brazylijskiego chłopca z wrodzoną wadą trzustki. Chłopiec nie mógł normalnie jeść. Do cudownego uzdrowienia doszło w 2020 r. Po tym zdarzeniu zmarły Włoch został beatyfikowany.

Ostatni cud wiąże się ze sprawą dziewczyny z Kostaryki, która doznała urazu głowy po wypadku rowerowym we Florencji, gdzie studiuje. Jej matka wyjaśniła, że modliła się o jej uzdrowienie przy grobie Acutisa w Asyżu.

Teraz inicjatywa leży po stronie papieża. Głowa Kościoła musi zwołać spotkanie kardynałów celem uzgodnienia świętości Acutisa i ustalenia daty kanonizacji.

Postać nastolatka jest postrzegana jako łącznik Kościoła z młodym pokoleniem. Papież Franciszek użył jego słów w liście do młodzieży napisanym po beatyfikacji w 2020 r. "Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie" - miał powiedzieć Acutis. Wyjątkowy Włoch, przedstawiciel pokolenia millenialsów, został zapamiętany przez swoich bliskich jako fan gier komputerowych. Lubił m.in. grać w Halo, Super Mario czy Pokemon.