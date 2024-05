Szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow poinformował wieczorem, że w wyniku ataku zginęło 6 osób, 40 zostało rannych, a 16 jest uznawanych za zaginione.



"Gdyby Ukraina miała wystarczające systemy obrony powietrznej i nowoczesne samoloty bojowe, rosyjskie ataki, takie jak ten, byłyby niemożliwe. Dlatego apelujemy do wszystkich przywódców, do wszystkich państw: potrzebujemy znacznego wzmocnienia obrony powietrznej i wystarczających zdolności do niszczenia rosyjskich terrorystów" - napisał Zełenski. "Każdego dnia wzywamy świat do zapewnienia nam obrony powietrznej i ratowania naszych ludzi. Każda niepodjęta decyzja o udzieleniu nam wsparcia skutkuje utratą naszych ludzi" - dodał.