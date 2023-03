20:28

86 rosyjskich żołnierzy zginęło, a 117 zostało rannych minionej doby w walkach pod Bachmutem na wschodzie Ukrainy - poinformował we wtorek rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk ukraińskiej armii pułkownik Serhij Czerewaty.

"Tylko w okolicy miasta Bachmut w ciągu doby doszło do 14 starć bojowych z wrogiem. Zabito w ciągu doby 86 okupantów, 117 zostało rannych" - przekazał Czerewaty, cytowany przez portal RBK-Ukraina.

Bachmut oraz Biłohoriwka, Awdijiwka i Marjinka pozostają w epicentrum działań bojowych - podkreślił we wtorek wieczorem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

20:05

Od końca marca Francja podwoi dostawy pocisków 155 mm dla Ukrainy do 2 tys. sztuk miesięcznie - poinformował francuski minister obrony Sebastien Lecornu w wywiadzie dla dziennika „Le Figaro”.

„W najbliższym czasie dostarczymy Kijowowi system obrony przeciwlotniczej SAMP/T, który może chronić zarówno pole walki, jak i ludność cywilną w miastach. System ten, opracowany wspólnie z Włochami, wart jest kilkaset milionów euro” – dodał Lecornu.

19:28

Stany Zjednoczone poinformowały Rosję, że po tym, jak Moskwa zawiesiła swój udział w traktacie rozbrojeniowym Nowy START, Waszyngton nie będzie dzielić się danymi na temat swojego arsenału jądrowego - oznajmił we wtorek przedstawiciel amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Zobacz również: USA nie będą przekazywać Rosji informacji o swoim arsenale jądrowym

18:45

"Ukraina ma duże szanse na to, by jej wiosenna ofensywa zakończyła się sukcesem" - ocenił we wtorek w Senacie szef Pentagonu Lloyd Austin. Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Mark Milley przekonywał z kolei, że o skuteczności amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy świadczą liczące ponad 200 tys. żołnierzy straty Rosjan.

17:57

Najważniejsi przedstawiciele rosyjskiej władzy zostali objęci surowymi ograniczeniami i nie mogą wyjeżdżać z kraju. Ograniczenia dotyczą m.in. deputowanych, gubernatorów i szefów państwowych firm – informuje „The Moscow Times”.

17:11

Sąd w obwodzie tulskim w zachodniej części Rosji skazał we wtorek na dwa lata kolonii karnej Aleksieja Moskalowa, ojca 13-letniej dziewczynki, która narysowała w szkole antywojenny obrazek - poinformował niezależny rosyjski portal Meduza.

Sam skazany nie był obecny na ogłoszeniu wyroku; uciekł z aresztu domowego, w którym przebywał na mocy decyzji sądu.

16:51

MKOl przywrócił możliwość startów Rosjan i Białorusinów w sportach indywidualnych pod flagą neutralną.

16:33

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w obwodzie sumskim na północy kraju sprawdził gotowość straży granicznej do obrony granicy państwowej z Rosją - podaje we wtorek biuro szefa państwa.

Zełenski zapoznał się z organizacją służby strażników i sprawowaną przez nich kontrolą na posterunkach - czytamy w komunikacie administracji prezydenta. Straż graniczna przekazała, że Rosja zaktywizowała ostrzały ukraińskiego pogranicza ze swojego terytorium.

Telegram

15:52

18 osób zostało rannych w wypadku autobusu relacji Warszawa-Odessa, do jakiego doszło we wtorek w obwodzie chmielnickim na zachodzie Ukrainy - informuje portal Suspilne. Trzy osoby trafiły na oddział intensywnej terapii.

Do szpitala trafiło dwoje dzieci w wieku 9 i 14 lat. Ich stan jest zadowalający - podkreślił Czubar.

15:02

"Oddaję tutaj cześć prawdziwej kozackiej odwadze i niezłomności naszego narodu; mieszkańcy Ochtyrki walczyli o swoje miasto i powstrzymywali oddziały wroga, niwecząc w ten sposób rosyjskie plany wymierzone w Ukrainę" - oznajmił we wtorek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, który przebywał z wizytą w Ochtyrce w obwodzie sumskim, w północnej części kraju.

14:25

W ostatnich dniach Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zidentyfikowała kolejne trzy osoby, które działały w ramach rozbitej wcześniej siatki szpiegowskiej – powiedział PAP zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że sprawa jest rozwojowa i wymaga dalszych czynności.

14:13

Wypadek autokaru relacji Warszawa-Odessa w obwodzie chmielnickim w zachodniej Ukrainie. Jak podaje tamtejsza policja autokar, którym podróżowało 25 osób - zjechał do rowu, a następnie przewrócił się. Wiadomo, że są ranni. Na miejscu trwa akcja ratunkowa.

13:26

Rada Bezpieczeństwa ONZ odrzuciła we wtorek wniosek Rosji o przeprowadzenie niezależnego międzynarodowego śledztwa w sprawie eksplozji na gazociągach Nord Stream 1 i 2 na Morzu Bałtyckim.

Moskwę poparły tylko Chiny i Brazylia, pozostali członkowie Rady wstrzymali się od głosu.

13:10

W ciągu ostatnich tygodni nie było tutaj dnia, w którym w miasto nie trafił jakiś pocisk wroga; codziennie oglądamy walące się wielopiętrowe domy mieszkalne - przyznał Witalij Barabasz, mer Awdijiwki na wschodzie Ukrainy we wtorkowym reportażu niezależnej rosyjskiej telewizji Nastojaszczeje Wriemia.

Siły najeźdźcy ostrzeliwują Awdijiwkę kilka razy w ciągu doby. Ukraińskie wojska i służby apelują do nielicznych pozostałych w mieście cywilów, by jak najszybciej się ewakuowali, ale nie wszyscy chcą się do tego zastosować.

Do 24 lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę na Ukrainę, w Awdijiwce mieszkało niemal 30 tys. osób, a przed rokiem 2014 - prawie 40 tysięcy. Obecnie, według szacunków strony ukraińskiej, pozostało tam niespełna 2 tys. cywilów.

11:55

Rosjanie w atakach na południu Ukrainy częściej stosują lotnictwo i bomby kierowane - poinformowała Natalia Humeniuk, rzeczniczka Sił Obrony na południu Ukrainy.

Przekazała ona, że przez ataki na różnych kierunkach Rosja próbuje zdezorientować ukraińską obronę powietrzną i rozproszyć ją.

10:11

Fedor Szandor z Uniwersytetu w Użhorodzie na ukraińskim Zakarpaciu może zostać nowym ambasadorem Ukrainy w Budapeszcie - pisze węgierski portal HVG. Profesor walczy obecnie w pobliżu Bachmutu.

10:11

Zmęczenie przeważających sił przeciwnika i zadanie mu dużych strat to obecnie najważniejsze zadanie sił ukraińskich w Bachmucie - napisał w Telegramie dowódca sił lądowych gen. Syrski. To pozwoli stworzyć warunki do wyzwolenia okupowanych terenów Ukrainy, dodał.

09:18

Na Ukrainę dotarły pierwsze brytyjskie czołgi Challenger - poinformowały media, powołując się na ministra obrony Ołeksija Reznikowa i służby prasowe resortu obrony.

"(Challengery) są już na Ukrainie" - potwierdziła w rozmowie z agencją AFP Iryna Zołotar, rzeczniczka resortu obrony, nie podając jednak więcej szczegółów.