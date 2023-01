Twórca najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn poinformował o zdobyciu Sołedaru w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, ale nie potwierdził tego ani Kreml, ani resort obrony Rosji. Brytyjski rząd po raz pierwszy potwierdził, że planuje przekazać Ukrainie czołgi. Stacja Sky News donosi, że chodzi o około 10 czołgów Challenger 2. Minister obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu mianował szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Walerija Gierasimowa nowym dowódcą wojsk rosyjskich w Ukrainie. Dotychczasowy głównodowodzący Siergiej Surowikin będzie od teraz zastępcą Gierasimowa. W Portugalii powstał zespół treningowy, który zorganizuje szkolenia dla ukraińskich lekarzy i pielęgniarek służące przygotowaniu ich do pracy w warunkach wojennych. Najważniejsze wydarzenia związane z 322. dniem wojny zbieramy dla Was w naszej relacji z 11.01.2023 r.

Ruiny tymczasowej rosyjskiej bazy w Makiejewce w obwodzie donieckim, którą w noc sylwestrową Ukraińcy zniszczyli rakietami / ALESSANDRO GUERRA / PAP/EPA

22:17

Rosyjska najemnicza Grupa Wagnera poinformowała wieczorem, że odnalazła ciało jednego z brytyjskich wolontariuszy, którzy zaginęli pod Sołedarem w obwodzie donieckim we wschodniej Ukrainie - podaje Reuters.

Komunikat Grupy Wagnera nie przekazuje tożsamości nieżyjącego Brytyjczyka, ale informuje, że przy jego ciele znaleziono dokumenty obu zaginionych brytyjskich wolontariuszy.

22:14

Wyznaczenie szefa sztabu generalnego rosyjskich sił zbrojnych Walerija Gierasimowa na dowódcę "specjalnej operacji wojskowej" na Ukrainie jest wskaźnikiem powagi sytuacji i potwierdzeniem tego, że założone cele nie są osiągane - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

22:09

W Portugalii powstał zespół treningowy, który zorganizuje szkolenia dla ukraińskich lekarzy i pielęgniarek służące przygotowaniu ich do pracy w warunkach wojennych.

Goście z Ukrainy będą szkoleni w co najmniej dwóch ośrodkach medycznych w Coimbrze na zachodzie Portugalii - poinformował resort zdrowia.

22:02

Wizyta we Lwowie miała elementy o charakterze symbolicznym - to podpisanie wspólnej deklaracji Prezydentów Trójkąta Lubelskiego i wizyta na Cmentarzu Orląt we Lwowie, gdzie oddaliśmy hołd poległym polskim żołnierzom i żołnierzom ukraińskim - powiedział prezydent Andrzej Duda.

21:55

Okręt HMS "Portland" śledzi ruchy wyposażonej w pociski kierowane rosyjskiej fregaty "Admirał Gorszkow" oraz towarzyszącego jej tankowca Kama, które przepływają przez wody międzynarodowe w pobliżu Wielkiej Brytanii - poinformowała marynarka wojenna Wielkiej Brytanii.

21:42

Ostatni raz byłem w Kijowie osiem dni przed wojną. Dziś Witalij (Kliczko) pokazał nam, co teraz dzieje się w mieście. Zniszczone budynki, hotele, kratery po bombach na placach zabaw, na których bawią się dzieci - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Dodał, że to, co Rosja robi na Ukrainie, jest ludobójstwem.

21:30

To była owacja dla Polaków, nie dla mnie. To była owacja dla całego naszego społeczeństwa za serce, za otwartość - mówił prezydent Andrzej Duda, komentując spotkanie z mieszkańcami Lwowa.

21:19

Twórca najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn poinformował o zdobyciu Sołedaru na wschodzie Ukrainy, ale nie potwierdził tego ani Kreml, ani resort obrony Rosji.

Sprzeczne doniesienia wskazują na rywalizację między rosyjską armią regularną a Prigożynem i jego firmą wojskową - ocenia BBC.

21:09

Jesteśmy gotowi przekazać Ukrainie, w ramach międzynarodowej koalicji, kompanii czołgów Leopard 2A4. Chodzi o to, żeby cały szereg państw dał wkład w postaci czołgów, aby można było stworzyć poważną blokadę dla rosyjskiej agresji na Ukrainę - powiedział prezydent Andrzej Duda po powrocie z Lwowa.

20:51

"Wesołych Świąt", "From Helsinki with Love", "Za wolność Finlandii" - to niektóre z haseł umieszczanych przez Finów na amunicji, którą Ukraińcy bronią się przed rosyjską inwazją.

Na akcję "Sign My Rocket" Finowie przeznaczyli już 140 tys. euro - najwięcej spośród Europejczyków. "Zabójczymi pozdrowieniami" pochwaliło się w mediach wiele znanych osób, także jeden z czołowych polityków.

20:42

Prowojenna publika w Rosji jest wzburzona decyzją resortu obrony o odsunięciu gen. Siergieja Surowikina od dowodzenia inwazją na Ukrainę i mianowaniem na jego miejsce szefa rosyjskiego Sztabu Generalnego gen. Walerija Gierasimowa - podaje ukraińska agencja UNIAN.

20:27

Dziś ponownie zobaczyłem pewność prezydentów Polski i Litwy, Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausedy. Razem przejdziemy drogę do przywrócenia bezpieczeństwa Ukrainie i całej Europie, przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy i pokoju - ogłosił w opublikowanym na Facebooku nagraniu Wołodymyr Zełenski, komentując spotkanie przywódców państw Trójkąta Lubelskiego we Lwowie.

20:11

Ambasador Ukrainy w Turcji Wasyl Bodnar zaprzeczył doniesieniom amerykańskiego magazynu "Foreign Policy", jakoby Turcja przekazała Kijowowi pociski kasetowe wyprodukowane w czasach zimnej wojny.

Jak podkreślił dyplomata, pociski te są zakazane przez prawo międzynarodowe.

19:56

Brytyjski rząd po raz pierwszy potwierdził, że planuje przekazać Ukrainie czołgi. Informacje o możliwości przekazania czołgów i o toczonych w tej sprawie negocjacjach podała w poniedziałek, powołując się na anonimowe źródła, stacja Sky News. Według niej chodzi o około 10 czołgów Challenger 2.

Jeśli faktycznie dojdzie do porozumienia w tej sprawie, będzie to pierwszy przypadek dostarczenia Ukrainie przez kraj zachodni nowoczesnych ciężkich czołgów, o co władze w Kijowie od dawna zabiegają. Do tej pory otrzymały one od sojuszników jedynie stare czołgi z czasów sowieckich.

19:17

Jewgienij Prigożyn, szef grupy Wagnera twierdzi, że jego oddziały zdobyły Sołedar, zabijając 500 ukraińskich żołnierzy. "Całe miasto pokryte jest ciałami ukraińskich żołnierzy" - czytamy w jego oświadczeniu. Kilka minut wcześniej prezydent Zełenski zapewniał, że walki o Sołedar trwają.

19:09

Warszawa przekaże Kijowowi dziesięć starszych składów metra. Podpisaliśmy z merem Kijowa Witalijem Kliczką list intencyjny w tej sprawie - poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który odwiedził w środę ukraińską stolicę. Pociągi mają służyć m.in. jako źródło części przy naprawach.