Amerykański wywiad ostrzega przed intensywnymi atakami Rosjan na Ukrainie i wzywa swoich obywateli do opuszczenia tego kraju. Tymczasem dziś do Kijowa udał się prezydent Andrzej Duda. Blisko 1000 dzieci zostało zabitych lub rannych w wojnie w tym kraju - podał UNICEF Catherine Russell. Ukraina przywraca połączenie kolejowe z sąsiednią Mołdawią. Wtorek jest 181. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za wschodnią granicą śledzimy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.