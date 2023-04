"Rosja ma środki, by kontynuować wojnę przez kolejny rok" - powiedział w Senacie głównodowodzący sił NATO w Europie gen. Christopher Cavoli. Zapewnił też, że Ukraina posiada wystarczające zasoby do przeprowadzenia kontrofensywy, a USA pomogły Kijowowi w zaplanowaniu tych działań. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uznało deportację ukraińskich dzieci na terytorium Rosji za ludobójstwo - podał Ukrinform. Prezydenci Rosji i Turcji, Władimir Putin i Recep Tayyip Erdoğan, odbyli dziś rozmowę telefoniczną - poinformowały ich biura. Rozmowę przeprowadzono z okazji inauguracji pierwszej tureckiej elektrowni jądrowej, która została zbudowana przez Rosję. Kraje NATO przekazały Ukrainie już 98 proc. obiecanego sprzętu wojskowego - powiedział sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg. Czwartek jest 428. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 27.04.2023 r.

Ukraińscy żołnierze / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

18:12

Bojownicy ukraińsko-tatarskiego ruchu oporu Atesz, działającego na okupowanym Krymie i zajętych przez Rosję terenach południa Ukrainy, zlikwidowali 23 kwietnia pododdział rosyjskiej Gwardii Narodowej (Rosgwardii) - powiadomił portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.

18:05

Co najmniej 80 Rosjan objętych europejskimi sankcjami okazało się klientami cypryjskich kancelarii prawnych - informuje lokalna gazeta "Politis".

17:56

"The Washington Post": rosyjskie władze planują w 2023 roku zwerbować do armii ponad 415 tys. żołnierzy kontraktowych, z czego 115 tys. zostanie wysłanych na Ukrainę.

17:48

"Zachód powinien dostarczyć Ukrainie myśliwce wielozadaniowe F-16. W przeciwnym razie rosyjskie maszyny uzyskają kontrolę nad ukraińską przestrzenią powietrzną, ponieważ Rosja ma blisko pięć razy więcej samolotów bojowych niż siły ukraińskie na początku wojny" - pisze "Economist".

17:36

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uznało deportację ukraińskich dzieci na terytorium Rosji za ludobójstwo - podał Ukrinform.

17:25

Rosjanie zajęli pierwsze miejsce pod względem liczby osób, które wyemigrowały w 2022 roku do Gruzji.

Według Narodowego Urzędu Statystycznego, w ubiegłym roku do Gruzji przybyło łącznie 179 778 imigrantów. Spośród nich 62 304 to Rosjanie.

17:18

Niemal 120 tys. materiałów, które w negatywny sposób odnosiły się do Ukrainy i Ukraińców, opublikowano w internecie w ciągu dwóch ostatnich miesięcy - ustalili analitycy Instytutu Monitorowania Mediów (IMM) oraz Stowarzyszenia Demagog. Oznacza to, że średnio co godzinę pojawiało się ponad 80 antyukraińskich wpisów w sieci.

17:11

Korespondent włoskiego dziennika "La Repubblica" Corrado Zunino, który przebywał w środę w Chersoniu, zignorował ostrzeżenia ukraińskich żołnierzy. W konsekwencji Włoch został ranny, a jego ukraiński tłumacz zginął w rosyjskim ostrzale - powiadomiły władze w Kijowie.

17:05

Ukraińskie kanały na Telegramie donoszą, że w będącej pod kontrolą sił ukraińskich Konstantynówce w obwodzie donieckim doszło do eksplozji.

Telegram

16:58

Rosja ma środki, by kontynuować wojnę przez kolejny rok - powiedział w Senacie głównodowodzący sił NATO w Europie gen. Christopher Cavoli. Zapewnił też, że Ukraina posiada wystarczające zasoby do przeprowadzenia kontrofensywy, a USA pomogły Kijowowi w zaplanowaniu tych działań.

16:50

Firma telekomunikacyjna Beeline zaczęła zwalniać pracowników, którzy pracowali zdalnie za granicą - poinformował telegramowy kanał "Uwaga, wiadomości", powołując się na źródła.

16:39

Telegramowy kanał Shot donosi nad niezidentyfikowanym dronem nad miastem Sierpuchowo w obwodzie moskiewskim.

Telegram

16:27

Lider samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszylin zapowiedział, że w tym roku będzie kandydował w wyborach na szefa republiki.

16:18

Brutalne traktowanie przez reżim w Mińsku Wiktara Babaryki nie jest odosobnionym przypadkiem. Więźniowie polityczni na Białorusi są miesiącami przetrzymywani w karcerach, a także poddawani fizycznej i psychicznej przemocy - oświadczyła liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

W ostatnim czasie Babaryka trafił z kolonii karnej do szpitala.

16:11

W Seulu rozpoczęły się zawody Pucharu Świata Grand Prix FIE w szabli, ale bez Rosjan i Białorusinów, którzy teoretycznie mogliby już wystąpić po decyzji Międzynarodowej Federacji Szermierczej (FIE) dopuszczającej ich do rywalizacji.

Dziś odbyły się eliminacje mężczyzn i wśród 163 szablistów nie było żadnego przedstawiciela Rosji czy Białorusi. Podobnie nie ma ich na liście startowej turnieju kobiet, który rozpocznie się w piątek.

16:03

Prezydenci Rosji i Turcji, Władimir Putin i Recep Tayyip Erdoğan, odbyli dziś rozmowę telefoniczną - poinformowały ich biura. Rozmowę przeprowadzono z okazji inauguracji pierwszej tureckiej elektrowni jądrowej, która została zbudowana przez Rosję.

15:58

Były dowódca Grupy Wagnera, ubiegający się o azyl w Norwegii, został skazany za udział w bójce w barze i noszenie wiatrówki, ale został uniewinniony od zarzutu naruszenia nietykalności cielesnej policjantów.

26-letni Andriej Miedwiediew został skazany na 14 dni w zawieszeniu na dwa lata.

15:49

Mołdawska prezydent Maia Sandu powiedziała, że Rosja ingeruje w wewnętrzne sprawy Mołdawii, wystawiając agentów w niedzielnych wyborach regionalnych w Gagauzji, regionie autonomicznym na południu kraju. W Gagauzji panują silne nastroje separatystyczne.

Maja Sandu stwierdziła w wywiadzie dla stacji Jurnal TV, że wielu kandydatów w wyborach w Gagauzji to agenci rosyjskiego wywiadu.

15:37

Kraje NATO przekazały Ukrainie już 98 proc. obiecanego sprzętu wojskowego - powiedział sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg. Mowa o 1500 transporterach opancerzonych, 230 czołgach i innym uzbrojeniu, w tym "dużej ilości amunicji".

15:29

Ambasada RP w Berlinie, wspólnie z Ambasadą Ukrainy, Instytutem Polskim w Berlinie i Instytutem Pileckiego oraz w partnerstwie z nowopowstałym Biurem Instytutu Ukraińskiego w Niemczech zorganizowała pokaz filmu dokumentalnego "Wymazać Naród" ukazującego brutalne niszczenie dziedzictwa kulturowego Ukrainy przez rosyjskie wojska.

15:03

Wręczyłem papieżowi album ze zdjęciami przedstawiającymi rosyjskie zbrodnie w Buczy, Borodziance i innych miejscowościach na Ukrainie. Te fotografie dobitnie ukazują nienawiść i okrucieństwo agresora - poinformował ukraiński premier Denys Szmyhal po dzisiejszej audiencji w Watykanie u papieża Franciszka.

14:44

Z raportu think tank Globsec wynika, że Ukraina jest największym zaminowanym obszarem na świecie.

14:26

Rosyjskie wojska, w szczególności oddziały Gwardii Narodowej (Rosgwardii), nie będą w stanie ustanowić skutecznej kontroli nad okupowanymi terenami południowej i wschodniej Ukrainy - powiadomiło Radio Swoboda, powołując się na informacje z tajnych dokumentów władz USA, które przed kilkoma tygodniami wyciekły do mediów.

14:13

Cały kraj biegnie maraton i trudno powiedzieć, jak daleko od mety obecnie się znajdujemy - powiedział w wywiadzie dla RBK Ukraina minister obrony Ołeksij Reznikow, odpowiadając na pytanie o możliwy termin zakończenia wojny.

Biegniemy maraton. Powiedzieć, ile jeszcze mamy do mety, nie mogę, to bardzo umowne porównanie. Ale na razie cały dotychczasowy etap przebiegliśmy dobrze - powiedział szef resortu obrony, wskazując na dotychczasowe udane kontrofensywy, wyzwolenie okupowanych terytoriów, umiejętność przeciwstawiania się wrogowi, wzmocnienie obrony powietrznej, itd.

14:06

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że odrzuciło prośbę ambasady Stanów Zjednoczonych o odwiedzenie 11 maja zatrzymanego i oskarżonego o szpiegostwo reportera Wall Street Journal Evana Gershkovicha.

14:00

Czeski Komitet Olimpijski sprzeciwia się udziałowi w jakiejkolwiek formie sportowców z Rosji i Białorusi w Igrzyskach Olimpijskich i kwalifikacjach do nich.

Na plenarnym spotkaniu komitetu jego władze dostały silny mandat do rozmów z Międzynarodowy Komitetem Olimpijskim.

13:48

Rosja nie zamierza podążać drogą eskalacji nuklearnej w starciu Zachodem w sprawie Ukrainy, ale inni nie powinni wystawiać na próbę naszej cierpliwości - powiedziała rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa.

W poprzednich dniach najwyżsi rangą rosyjscy urzędnicy, w tym wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew, wielokrotnie grozili, że zachodnie wsparcie militarne dla Ukrainy zwiększa ryzyko katastrofalnego konfliktu nuklearnego.

13:41

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że wojska rosyjskie zajęły cztery przecznice w północno-zachodniej, zachodniej i południowo-zachodniej części Bachmutu.

Nie ma możliwości niezależnej weryfikacji tych doniesień.

13:35

Omówiliśmy możliwe inicjatywy papieża na rzecz wsparcia "formuły pokoju", zaproponowanej w ubiegłym roku przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, a dotyczącej zakończenia wojny z Rosją. Zaprosiłem też Franciszka do odwiedzenia Ukrainy - poinformował w Watykanie ukraiński premier Denys Szmyhal.

Polityk oznajmił podczas briefingu prasowego po audiencji u papieża, że poprosił Franciszka o wsparcie działań Kijowa na rzecz odzyskania ukraińskich dzieci nielegalnie deportowanych do Rosji - przekazała agencja Interfax-Ukraina.

13:30

Jednoizbowy parlament Mołdawii pozbawił mandatu deputowanego Ilana Sora, lidera opozycyjnej partii Sor, która od ponad roku organizuje manifestacje destabilizujące kraj, w szczególności jego stolicę, Kiszyniów.

Za odwołaniem z funkcji posła ukrywającego się od 2019 roku w Izraelu prorosyjskiego oligarchy głosowało 56 członków 101-osobowej izby.

Podstawą do cofnięcia Ilanowi Sorowi mandatu posła był werdykt mołdawskiego sądu z 13 kwietnia br., skazujący lidera partii Sor na 15 lat więzienia za przestępstwa finansowe.

13:24

Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew zaapelował do administracji państwowej i społeczeństwa o przeciwdziałanie próbom podsycania napięć etnicznych w państwie.



Polityk oznajmił, że działania dezinformacyjne i dywersyjne są prowadzone "z zagranicy", sugerując, że odpowiedzialność za te operacje może ponosić Rosja.

13:19

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn powiedział dziś, że ostrzał artyleryjski w Bachmucie został tymczasowo zawieszony. Celem - jak przyznał - jest umożliwienie stronie ukraińskiej pokazania amerykańskim dziennikarzom zdewastowanego miasta.



Nie ma możliwości niezależnej weryfikacji tych doniesień.

13:13

Aktywa zagranicznych korporacji, przejęte czasowo przez Rosję, będą zarządzane przez przedsiębiorstwa, które "ucierpiały z rąk nieprzyjaznych krajów" - powiedział wiceminister finansów Aleksiej Mojsiejew.

13:07

Premier Ukrainy Denys Szmyhal podczas dzisiejszej audiencji w Watykanie zaprosił papieża Franciszka do swojego kraju - wiadomość tę przekazał ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz.

Po raz pierwszy od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę papież spotkał się z szefem rządu w Kijowie.

12:59

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale Mikołajowa na południu Ukrainy.

12:53

Ołeksij Nejiżpapa, dowódca Marynarki Wojennej Ukrainy, został wpisany na listę osób poszukiwanych przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - poinformowały rosyjskie serwisy. Podstawą poszukiwań jest "artykuł z Kodeksu karnego".

12:26

"Od początku rosyjskiej inwazji sojusznicy NATO i ich partnerzy dostarczyli Ukrainie 230 czołgów, 1550 pojazdów opancerzonych i znaczące ilości amunicji, czyli 98 proc. obiecanego sprzętu" - ogłosił w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. "W sumie wyszkoliliśmy i wyposażyliśmy ponad dziewięć nowych ukraińskich brygad pancernych. To da Ukrainie silną pozycję do dalszego odbijania okupowanych terytoriów" - powiedział Stoltenberg na konferencji prasowej w Brukseli z premierem Luksemburga Xavierem Bettelem. "Przyszłość Ukrainy leży w euroatlantyckiej rodzinie, przyszłość Ukrainy jest w NATO. Jednocześnie głównym celem Sojuszu i sojuszników jest to, by zapewnić Ukrainie zwycięstwo" - podkreślił.

12:09

Od lutego 2022 roku, czyli początku inwazji Kremla na Ukrainę, z rosyjskiej niewoli powróciło już 2279 naszych obywateli; większość z nich to wojskowi, ale w tym gronie byli również cywile - poinformował na Telegramie ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

11:46

Niezależne rosyjskie media donoszą, że generał-pułkownik Michaił Mizincew nie jest już wiceministrem obrony Rosji. Resort nie potwierdził informacji o odwołaniu "rzeźnika z Mariupola".

11:06

Papież Franciszek podarował ukraińskiemu premierowi rzeźbę z brązu, na której widnieje napis: "Pokój jest delikatnym kwiatem". Szmyhal podarował z kolei duchownemu ceramiczną karafkę, która przetrwała rosyjskie bombardowania pod Kijowem oraz album ze zdjęciami z wojny i oporu Ukraińców - informuje Cindy Wooden, szefowa Catholic News Service i załącza zdjęcia.