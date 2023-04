Wszyscy członkowie NATO zgadzają się, że Ukraina powinna stać się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego - zapewnił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej przed spotkaniem grupy kontaktowej ds. wsparcia Ukrainy w Ramstein w Niemczech. W nocy siły ukraińskie zestrzeliły osiem rosyjskich dronów, lecących w stronę stolicy - powiadomiła administracja wojskowa Kijowa. Wojska ukraińskie odparły w ciągu minionej doby ponad 60 rosyjskich ataków - powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Brytyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że rozmokły grunt na obszarze, gdzie toczą się walki poważnie spowolni działania zbroje obu stron konfliktu. Najważniejsze wydarzenia związane z 422. dniem wojny zbieramy w relacji z 21.04.2023.

13:20

Istotna deklaracja niemieckiego ministra obrony. Boris Pistorius powiedział w niemieckiej telewizji, że działanie Sił Zbrojnych Ukrainy na terytorium Rosji jest całkowicie dozwolone. Według niego sytuacja, w której zaatakowany kraj w czasie działań wojennych penetruje terytorium wroga, np. w celu odcięcia mu szlaków zaopatrzeniowych, jest jak najbardziej normalna.

To ważne słowa, bo do niedawna zachodni partnerzy Ukrainy podkreślali, że działania militarne na terytorium Rosji sprowokują ją do trudnych do przewidzenia ruchów. I Berlin i Waszyngton przestrzegały Ukraińców, by nie prowadzili operacji za granicą rosyjską. Kijów otrzymywał też sprzęt wojskowy, który umożliwiał prowadzenie działań jedynie w rejonie objętym wojną, a jego zasięg nie pozwalał na dokonywanie ataków na terytorium Rosji.

12:16

W najbliższych tygodniach Stany Zjednoczone rozpoczną szkolenie ukraińskich żołnierzy w zakresie obsługi i konserwacji czołgów Abrams - poinformowała agencja Associated Press, powołując się na anonimowych przedstawicieli władz USA.



Według agencji AP, 31 Abramsów zostanie przywiezionych do bazy szkoleniowej Grafenwoehr w RFN pod koniec maja, a ukraińscy wojskowi rozpoczną szkolenie kilka tygodni później. Potrwa ono ok. 10 tygodni.

12:02

Porty nad Dunajem mają krytyczne znaczenie dla eksportu ukraińskich produktów rolnych w obliczu ograniczonej działalności portów nad Morzem Czarnym - powiedział wicepremier i minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow na spotkaniu z delegacją Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Spotkanie dotyczyło realizacji międzynarodowych projektów rozwoju portów nad Dunajem.

10:28

Na spotkaniu z sojusznikami w ramach NATO skupimy się na obronie przeciwlotniczej, amunicji dla Ukrainy - oświadczył na konferencji prasowej przed spotkaniem grupy kontaktowej ds. wsparcia Ukrainy w Ramstein w Niemczech szef Pentagonu Lloyd Austin.

W bazie NATO w Ramstein rozpoczyna się kolejne spotkanie na szczeblu ministrów obrony około 40 państw, które pomagają zbrojeniowo Ukrainie w odparciu rosyjskiej agresji. Konferencja będzie poświęcona ocenie bieżącej sytuacji wojskowej na Ukrainie, omówieniu skali wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy oraz planów i nowych możliwości wojskowych w tym zakresie.



10:25

Rosyjska armia kontynuuje prowokacje i ostrzeliwuje własne miasta, by zastraszyć mieszkańców - oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.

"Biełgorod. Rosyjska armia okupacyjna kontynuuje prowokacyjne ostrzały własnych miast, by zastraszyć cywilów i zaostrzać eskalację" - napisał Daniłow na Twitterze, komentując wybuch, do którego doszło w rosyjskim mieście, niedaleko od granicy z Ukrainą.

09:49

Wszyscy członkowie NATO zgadzają się, że Ukraina powinna stać się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego - zapewnił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej przed spotkaniem grupy kontaktowej ds. wsparcia Ukrainy w Ramstein w Niemczech.

W bazie NATO w Ramstein odbędzie się dziś kolejne spotkanie na szczeblu ministrów obrony około 40 państw, które pomagają zbrojeniowo Ukrainie w odparciu rosyjskiej agresji.

W spotkaniu wezmą udział m.in. szef Pentagonu Lloyd Austin i polski wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

09:21

Tak wyglądają ćwiczenia ukraińskich żołnierzy w regionie charkowskim: