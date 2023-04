Rosyjski myśliwiec Su-34 w czwartek wieczorem "zgubił" bombę nad leżącym przy granicy z Ukrainą rosyjskim miastem Biełgorod; dwie osoby są ranne - poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. Ukraińska Prawda opublikowała moment wybuchu bomby.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Biełgorod to obwodowe miasto w Rosji, położone 40 km od granicy z Ukrainą, ok. 700 km na południe od Moskwy, zamieszkane przez ok. 390 tys. mieszkańców.

"Przypadkowe użycie broni"

"20 kwietnia 2023 r. około godz. 22.15 czasu moskiewskiego podczas przelotu maszyny Su-34 Sił Powietrzno-Kosmicznych nad miastem Biełgorod doszło do przypadkowego użycia broni znajdującej się na pokładzie" - podał Reuters powołując się na rosyjskie ministerstwo obrony. "Śledztwo trwa" - dodano w komunikacie.