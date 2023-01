Według informacji gazety tajne posiedzenie komisji, w której zasiada 20 członków norweskiego parlamentu Stortingetu, zostało zwołane po niedzielnej wypowiedzi szefowej niemieckiej dyplomacji Annaleny Baerbock. Polityk Zielonych dopuściła możliwość akceptacji przez Niemcy wysłania przez inne kraje niemieckich czołgów Leopard 2. Wcześniej podjęcie takiego kroku ogłosiła Polska.

21:21

Według wyliczeń Instytutu Badań Ekonomicznych (IW) w Kolonii wojna w Ukrainie i wszystkie zagrożenia gospodarcze z nią związane będą kosztować Niemcy około 175 miliardów euro. Odpowiada to prawie 4,5 proc. krajowego PKB - wynika z opracowania, na które powołuje się w poniedziałek portal Ukrinform.

"Niemcy wciąż są w trybie kryzysowym, ponieważ kryzys związany z pandemią przekształcił się w kryzys spowodowany rosyjską wojną w Ukrainie" - ocenili eksperci z IW. Zidentyfikowali oni także różne problemy spowodowane wojną - m.in. zagrożenia w dziedzinie energetyki, w szczególności związane z zakłóceniami w dostawach energii.

20:51

Wiceszef resortu obrony Ukrainy Wadym Skibicki powiedział, że w lutym i marcu spodziewa się zaostrzenia walk na wschodzie kraju.

Będą aktywne działania bojowe na kierunku donieckim i ługańskim. Gierasimow nie wykonał postawionego przed nim zadania. Pierwszym jest całkowita okupacja obwodów donieckiego i ługańskiego - powiedział Skibicki, sugerując, że na ten front zostaną rzucone siły obecnie stacjonujące na Białorusi.

20:49

Unia Europejska zamierza zorganizować w Stambule wielki szczyt w rocznicę rozpoczęcia się rosyjskiej inwazji na Ukrainę - poinformował szef delegatury UE w Turcji Nikolaus Mayer-Landrut. Podkreślił, że na posiedzeniu będzie obecny członek ukraińskiego rządu.

Nastąpi wymiana poglądów na temat geopolitycznych i ekonomicznych konsekwencji wojny - powiedział unijny reprezentant.

20:36

Założyciel grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn zamieścił na swoim kanale w Telegramie film z okolic Sołedaru. Widać na nim ruiny i spalone drzewa.

Krytyka mojego oświadczenia i porównanie Sołedaru ze Stalingradem pojawiła się w wołgogradzkich kanałach Telegramu. Szanuję historię moich przodków, ale oto kilka filmów, które nakręciłem z okien samochodu przy wjeździe do Sołedaru - napisał.

Rosjanie przekonują, że udało im się zdobyć Sołedar w obwodzie donieckim. Strona ukraińska twierdzi jednak, że walki tam wciąż trwają.

Telegram

20:13

W sprawie pozyskania niemieckich czołgów Leopard pozostało do zrobienia "ostatnie pół kroku" - powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba, wyrażając przekonanie, że maszyny dotrą niedługo na Ukrainę.

W sprawie czołgów pozostało do zrobienia ostatnie pół kroku. Już otrzymaliśmy brytyjskie Challengery (Wielka Brytania 15 stycznia zapowiedziała, że przekaże Ukrainie 14 czołgów - PAP), o których mówiono, że to jest niemożliwe. Otrzymujemy na razie francuskie “lekkie czołgi". Słyszymy, że Francja rozważa przekazanie czołgów Leclerc. Nie mam wątpliwości, że i Leopardy do nas dotrą. Jesteśmy na finalnym etapie - powiedział Kułeba na antenie telewizji ukraińskiej. Jego wypowiedź przytacza portal Ukraińska Prawda.

20:08

Pierwsze bojowe wozy piechoty Bradley powinny trafić na Ukrainę z USA w "stosunkowo niedalekiej przyszłości" - przekazał wysoki rangą urzędnik Pentagonu.

Jak podaje "Voice of America", chodzi o najbliższe tygodnie.

W poprzednich dwóch pakietach pomocy wojskowej Stany Zjednoczone ogłosiły przekazanie Ukrainie 109 bojowych wozów piechoty Bradley, zwanych "zabójcami czołgów". Następnie zorganizowano kilkutygodniowe szkolenia na tych systemach dla ukraińskiej armii w Niemczech.

19:55

Złożymy wniosek o aprobatę Niemiec dla przekazania przez Polskę czołgów Leopard 2 Ukrainie - zapewnił w poniedziałek w Brukseli szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau po spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych.

Zastrzegł, że kwestia Leopardów nie była tematem dyskutowanym podczas spotkania.

Wspominała o tym pani minister Baerbock (Annalena Baerbock, szefowa niemieckiego MSZ), wskazując, że czeka na wniosek o aprobatę Niemiec dla przekazania Ukrainie Leopardów 2. (...) Ale o tym nie mówiliśmy, bo to nie są kompetencje unijne. W innym formacie to się dokonuje. Natomiast w kuluarach i nas sali ta kwestia była obecna, chociaż nie werbalizowana - powiedział Rau.

19:41

Były szef biura kontrwywiadu Federalnego Biura Śledczego w Nowym Jorku, Charles McGonigal, został w sobotę aresztowany w związku z zarzutami prania brudnych pieniędzy i łamania sankcji przeciwko Rosji - podał resort sprawiedliwości. Były urzędnik miał pracować na rzecz rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski, prowadząc dochodzenie w sprawie jego rywala.

Jak wynika z komunikatu ministerstwa, McGonigal działał wspólnie z byłym rosyjskim dyplomatą i naturalizowanym Amerykaninem Siergiejem Szestakowem, który również został aresztowany w Nowym Jorku. Obaj mieli działać w zmowie, prowadząc w 2021 r. na zlecenie Deripaski prywatne śledztwo w sprawie rywalizującego z nim innego rosyjskiego oligarchy.

Wcześniej, w 2019 r., rok po odejściu ze służby w FBI, McGonigal miał też działać na rzecz usunięcia Deripaski z listy sankcyjnej.

19:19

Rosja wymienia dowództwo wojskowe. Jak podaje telewizja RBK, nowym dowódcą Południowego Okręgu Wojskowego został generał pułkownik Siergiej Kuzowlew, a nowym dowódcą Zachodniego Okręgu Wojskowego - Jewgienij Nikiforow.

19:13

Następna faza wojny między Rosją a Ukrainą nie może mieć miejsca wczesną wiosną, bo wtedy ziemia jest zbyt grząska - uważa Philip Ingram, ekspert ds. bezpieczeństwa i były wysoki rangą oficer brytyjskiego wywiadu.

W rozmowie ze stacją Sky News wskazał on trzy obszary, na których, gdy teren będzie już odpowiednio twardy, będą się koncentrować walki - Zaporoże, okolice Kreminnej oraz Bachmutu.

W Zaporożu, jak wyjaśnił, Ukraińcy gromadzą swoje siły i mogą próbować przeciąć korytarz lądowy, który Rosjanie stworzyli na Krym, a jeśli im się to uda, "rosyjska obrona może się całkowicie załamać". Mówiąc o Kreminnej, zauważył, że Ukraińcy odnieśli tam kilka małych sukcesów, a Rosjanie zbudowali linie obronne na południe od tej miejscowości i budują kolejne. Z kolei w Bachmucie Ukraińcy koncentrują się na tym, by trzymać pozycję, co pozwala na odciążenie części oddziałów.



18:36

Władze Rosji grożą Mołdawii działaniami zbrojnymi za jej prozachodni kurs - napisał w poniedziałek kiszyniowski portal Deschide, wskazując na deklarację Andrieja Klimowa, zastępcy przewodniczącego komisji spraw zagranicznych rosyjskiej Rady Federacji.

Rosyjski polityk, jak odnotował portal z Mołdawii, ostrzegł, że kraj ten powinien liczyć się z “powtórzeniem ukraińskiego scenariusza".

Znowu reżim w Moskwie grozi Kiszyniowowi (...), tym razem głosem Klimowa - napisał w poniedziałek Deschide.

Portal odnotował też sugestię Klimowa, zgodnie z którą rzekomo prezydent Maia Sandu “podejmuje działania służące uczynieniu z Mołdawii prowincji Rumunii". Tę ostatnią rosyjski polityk nazwał “najbardziej zacofanym państwem członkowskim NATO".

18:10

Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w wyniku ostrzału miejscowości Esman - poinformował gubernator obwodu sumskiego Dmytro Żywycki.

Według niego Rosjanie oddali 10 strzałów z artylerii armatniej, jeden z pocisków trafił w dom, w którym mieszkała duża rodzina.

17:55

Wszystkie zakupy dla systemu strategicznych zapasów Rosji ( Państwowej Agencji Rezerw Federalnych) kontroluje kilka rodzin biznesowych z otoczenia Władimira Putina - pisze portal śledczy Projekt.

Projekt opublikował materiał śledczy, poświęcony działalności Rosriezierwu - Państwowej Agencji Rezerw Federalnych. To urząd, który kupuje i gromadzi rezerwy na wypadek wojny lub sytuacji nadzwyczajnej.

Z ustaleń dziennikarzy, m.in. z rozmów z biznesmenami, współpracującymi z państwową agencją, wynika, że dostęp do przetargów mają tylko firmy, związane z kilkoma rodzinami z otoczenia Putina.

Projekt wymienia nazwiska wybrańców - to m.in. rodzina Wasilija Szestakowa, judoki i sparring partnera Putina, Arkadij Rotenberg (również dawny znajomy Putina z maty), rodzina byłego prokuratora Jurija Czajki, rodzina sekretarza Rady Bezpieczeństwa Nikołaja Patruszewa, ludzie z otoczenia szefa korporacji państwowej Rostiech (Rostec) Siergieja Czemiezowa, z którym przyjaźni się rosyjski prezydent.

17:37

Wywiad wojskowy Ukrainy ocenia, że Rosji pozostało jeszcze 550 sztuk, czyli około 20 proc. przedwojennych zapasów pocisków rakietowych o wysokiej precyzyjności - podał portal Delfi.

Ich potencjał wystarczy do przeprowadzenia dwóch lub trzech zmasowanych uderzeń z użyciem ponad 80 rakiet - ocenił przedstawiciel ukraińskiego Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego (HUR) Wadym Skibicki w rozmowie z działającym na Litwie, Łotwie i w Estonii portalem Delfi.

Ostatnie uderzenie to niecałe 30 pocisków naprowadzanych precyzyjnie. Oznacza to, że mają deficyt i brakuje im czasu, by uzupełnić arsenał - stwierdził. Wcześniej eksperci zwracali uwagę na efekty sankcji, które ograniczają możliwości produkcyjne rosyjskiego przemysłu wojskowego.

17:25

Grupa Wagnera straciła już na Ukrainie ok. 40 tys. zwerbowanych więźniów - poinformowała szefowa fundacji charytatywnej "Rosja za kratkami" Olga Romanowa.

Pod koniec grudnia do Grupy Wagnera zwerbowano ok. 43 tys. rosyjskich więźniów, którym obiecano darowanie wyroków, później liczba ta prawdopodobnie wzrosła do 50 tys., poinformowała fundacja. "Spośród nich tylko dziesięć tysięcy nadal walczy na froncie, cała reszta jest zabita albo zdezerterowała" - powiedziała Romanowa, cytowana w poniedziałek przez agencję UNIAN.

Masowa dezercja więźniów rozpoczęła się jesienią. W tym samym czasie wielu uciekło z frontu do Rosji, zabierając ze sobą broń, dodała Romanowa i zasugerowała, że sam Jewgienij Prigożyn, który nadzoruje Grupę Wagnera, nie prowadzi ewidencji zaginionych i dezerterów wśród najemników - wszyscy są rejestrowani jako martwi. Wskazują na to przypadki, gdy puste trumny trafiają do bliskich zmarłych w Rosji.



16:58

Wiceszef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że rządząca partia Jedna Rosja "musi pomóc ludziom na świecie zrozumieć", że inwazja na Ukrainę była "odpowiedzią na przygotowania do agresji ze strony Stanów Zjednoczonych i ich satelitów".

Stwierdził, że świat zbliżył się do "zagrożenia III wojną światową", a Organizacja Narodów Zjednoczonych i inne organizacje międzynarodowe "zamieniły się w pole bitwy".

Telegram

16:42

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak zaprzeczył informacjom Rosji, jakoby w ukraińskich elektrowniach atomowych przechowywana była broń, dostarczana jego państwu przez Zachód. Celem kłamstw Rosjan jest usprawiedliwienie własnych prowokacji - napisał na Twitterze.

"Ukraina nigdy nie przechowywała w swoich elektrowniach atomowych żadnej broni, jak kłamliwie oświadcza rosyjska SWR (Naryszkin) - oświadczył Podolak, odnosząc się do rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) i jej szefa Siergieja Naryszkina.