"Powiem ironicznie – łaskawcy" – w ten sposób w Rozmowie w południe w RMF FM słowa Annaleny Baerbock skomentował Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Minister spraw zagranicznych Niemiec, zapytana w niedzielnym wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI o sytuację, gdyby Polska zdecydowała się na wysłanie na Ukrainę swoich czołgów Leopard 2 bez zgody Niemiec, stwierdziła: "Na razie pytanie takie nie zostało nam zadane, ale gdyby nas o to zapytano, nie stanęlibyśmy na przeszkodzie".

Czy to oznacza, że Niemcy się złamali i pozwolą wysłać swoje czołgi Leopard?

"Mam nadzieję, że tak. Bo obserwujemy dwie rzeczy - zostawiamy przestrzeń Putinowi i Rosji do działania. Na wojnie dzisiaj jest tak, że decydujące są najbliższe miesiące. To one zadecydują o tym, czy ta wojna przeciągnie się w wielomiesięczną, a może i wieloletnią pozycyjną wojnę, czy damy możliwość Ukraińcom zwyciężyć, tzn. być na swoim terytorium, w swoich granicach, w państwie, które nie jest doszczętnie zniszczone" - mówił Paweł Kowal.

"Przejechałem przez tydzień kilka ważnych miejsc w Ameryce, think tanki, politycy, uniwersytety. Powiem tak - nie spotkałem ani jednej osoby w Ameryce, jeszcze tak nie było, która by zgadzała się z polityką rządu Niemiec, ale nie spotkałem też ani jednej osoby, która by ją chociaż rozumiała. Naprawdę to jest największy kryzys polityki niemieckiej od kiedy ją pamiętam. I to nie jest tylko tak, że chodzi tylko o tę sprawę. To chodzi o przyszłość integracji europejskiej, o pozycję" - dodawał.

Prowadzący rozmowę Krzysztof Berenda pytał, o co chodzi Niemcom.

"Rozwiązania są różne. Niektórzy mówią, że chodzi o wstyd, o to, że Niemcy zaniedbały swoją obronność. Inni mówią, że chodzi o to, że to jest osobista postawa Scholza i kwestie jego korzeni politycznych. Nie wiem. Ale naprawdę szczerze - nie spotkałem nikogo, kto by powiedział chociażby, że to rozumie. Ale najważniejsza sprawa - każdy dzień kolejny, każdy miesiąc pokazywania tych wahań, pokazywania słabości, to jest pomaganie i podsypywanie Putinowi. Gdzieś w konsekwencji tak to działa. Ja rozumiem, że Niemcy i tak dużo zrobiły jak na to, co się niektórzy spodziewali, ale przecież proporcjonalnie do pozycji, do potencjału, Niemcy powinny zrobić znacznie więcej. I to, co trzeba podkreślić - Polska jako Polska, nie tylko jako rząd, nie tylko jako samorząd, ale jako każda polska rodzina, naprawdę zrobiliśmy bardzo dużo" - zaznaczał.

O słowach Babisza: Na to liczył Putin

Czy Pawłowi Kowalowi ugięły się nogi po słowach kandydata na prezydenta Czech Andreja Babisza?

"On się teraz będzie tłumaczył, ale prawda jest taka, że na to liczy Putin. Jeśli Putin na coś liczy, to liczy na to, że w Europie Zachodniej, w NATO, w UE zaczną się pojawiać tego typu głosy. Partie, osoby, które w ten sposób się wypowiadają, robią dokładnie to samo, co robiły partie komunistyczne na Zachodzie w czasach stalinizmu" - powiedział.

Krzysztof Berenda dopytywał, czy NATO to fikcja.

"NATO nie jest fikcją, szczególnie ostatnie miesiące pokazały, że NATO jest kluczem do kręgosłupa, do budowy kręgosłupa bezpieczeństwa zachodniego, czyli euroatlantyckiego. Jest tą jedyną realną instytucją, która w sensie bezpieczeństwa łączy UE z USA. Oczywiście NATO nie jest idealne, są członkowie NATO, którzy nie dają rady. Po pierwsze jest to Orban, Babisz zaczyna konkurować z Orbanem. To jest dla nas bardzo niebezpieczne. To nie chodzi o to, czy Babisz lubi Polskę. Tu chodzi o to, jaki Babisz ma stosunek do bezpieczeństwa Europie. Ludziom czasem brakuje wyobraźni, Babisz jest dla mnie - po tej wypowiedzi - człowiekiem bez wyobraźni albo złej woli, tak jak Orban. Putin rozwala system energetyczny jednego z największych państw w Europie, wcześniej dokonał zabroni wojennych, w tym zbrodni ludobójstwa, bombardował cele cywilne. Czy ktoś coś podobnego pamięta od czasu II wojny światowej w tej części Europy w tej skali?" - pytał gość Rozmowy w południe w RMF FM.