"Rosyjski sztab generalny przed rozpoczęciem inwazji nie miał obiektywnych analiz sytuacji w Ukrainie" - twierdzi Mychajło Podoliak. Doradca prezydenta Ukrainy opublikował w mediach społecznościowych analizę działań ukraińskiej armii i nie zostawił suchej nitki na rosyjskim dowództwie.

Władimir Putin / PAP/EPA/VLADIMIR ASTAPKOVICH / SPUTNIK / POOL /

Podoliak napisał, że powodem wciąż rozszerzającego się fiaska działań tak zwanej "drugiej armii świata" jest "błędna analityka sztabowa oparta na tezach rosyjskiej propagandy". Filarami tych analiz były ukraińskie nacjonalistyczne bataliony - napisał Podoliak.

Jak dodaje doradca Zełenskiego, zatrważająca jest też śmiertelność rosyjskiej kadry dowódczej walczącej na Ukrainie. Przypomniał, że zginęło sześciu kluczowych generałów, kilkudziesięciu dowódców ze szczebla pułkowników i podpułkowników, a także "niezliczone ilości niższych rangą oficerów".

To oznaka całkowitego nieprzygotowania wojska do działań - twierdzi Podoliak i dodaje, że Rosjanie walczą tylko "ilością i pociskami manewrującymi". To wszystko zaś wpływa na całkowitą demoralizację w żołnierskich szeregach woskowych.

Choć żołnierze kontraktowi i poborowi słabo rozumieją ludzki język i to co napisane, zdali sobie sprawę, że ich dowództwo jest całkowicie przeciętne, a to, co ich czeka na Ukrainie, to masowa śmierć - konstatuje Podoliak.