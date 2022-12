"Jest za wcześnie, aby Rosję skreślać" - uważa australijski generał Mick Ryan. Wojskowy dodał, że "Ukraina ma na razie militarną przewagę nad Rosją, lecz mianowanie nowego dowódcy wojsk rosyjskich sprawia, że droga do zwycięstwa jest jeszcze daleka". Prezydent Rosji Władimir Putin, wraz z ministrem obrony Siergiejem Szojgu i ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem, przyleciał do Mińska na spotkanie ze swoimi białoruskimi odpowiednikami. "Po nocnych atakach Rosji z użyciem dronów sytuacja w systemach energetycznych Ukrainy jest trudna" - oświadczył ukraiński operator energetyczny Ukrenerho. Najważniejsze wydarzenia związane z 299. dniem wojny w Ukrainie śledziliśmy w naszej relacji z 19.12.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Płonący obiekt infrastruktury energetycznej w Kijowie po rosyjskim ataku dronów 19 grudnia / Vladyslav Musiienko / PAP

23:20

Na otwarcie wtorkowego programu w internetowym Radiu RMF24 gościem będzie Bartosz Cichocki - ambasador Polski w Kijowie na Ukrainie. Nasz dziennikarz Tomasz Weryński zapyta o to, jak wygląda życie w stolicy i reszcie kraju, który atakowany jest przez armię Władimira Putina.

22:30

Słowa Władimira Putina, który oznajmił w poniedziałek w Mińsku, odnosząc się do Białorusi, że Rosja nie chce wchłonąć żadnego kraju, to "szczyt ironii", zważywszy, że właśnie usiłuje wchłonąć Ukrainę - ocenił rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.



Putin, po raz pierwszy od ponad trzech lat, złożył w poniedziałek wizytę na Białorusi, gdzie spotkał się z jej przywódcą Alaksandrem Łukaszenką.

21:50

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że przedstawiła zaocznie zarzuty urzędnikowi, który przeszedł na stronę Rosji i ułatwia dostawy wody do rosyjskich baz wojskowych na Krymie.



W wyniku działań śledczych i operacyjnych ustalono tożsamość urzędnika administracji okupacyjnej w okupowanej części obwodu chersońskiego, który pomaga wrogowi przywrócić dostawy słodkiej wody na Krym. Sprawcą jest były szef Administracji Zasobów Wodnych Dolnego Dniepru, który na początku inwazji na pełną skalę wspierał rosyjskich najeźdźców - poinformowała SBU na Facebooku.

Po rozpoczęciu okupacji obwodu chersońskiego dobrowolnie współpracował z agresorem i zgodził się stanąć na czele stworzonego przez okupantów "państwowego przedsiębiorstwa zasobów wodnych obwodu chersońskiego". Na "stanowisku" tym wykonuje on polecenia Kremla dotyczące ustanowienia nieprzerwanych dostaw wody do rosyjskich baz wojskowych na terytorium ukraińskiego półwyspu.



W tym celu współpracownik podpisał "rozkaz" o bezprawnym przyłączeniu jednostek organizacyjnych, wchodzących w skład Kanału Północnokrymskiego do struktur rosyjskich.



Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego śledczy SBU przedstawili sprawcy zarzuty z artykułu Kodeksu Karnego Ukrainy, mówiącym o dobrowolnym zajęciu przez obywatela Ukrainy stanowiska związanego z wykonywaniem funkcji organizacyjnych, administracyjnych lub administracyjno-gospodarczych w nielegalnych organach utworzonych na tymczasowo okupowanym terytorium.



Oskarżony urzędnik przebywa obecnie na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu chersońskiego, jednak funkcjonariusze SBU znają jego miejsce pobytu i prowadzą kompleksowe działania, mające na celu postawienie go przed sądem za przestępstwo skierowane przeciwko Ukrainie.

20:39

Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski przybył do Lwowa dużym furgonem z transportem prawie 40 generatorów prądu i koszulek termicznych dla ludności.

Dary te zbiera kierowana przez niego Dykasteria do spraw Posługi Miłosierdzia, by pomóc Ukraińcom przetrwać zimę.

20:21

Prokuratura krajowa w Sztokholmie zażądała na zakończenie procesu dwóch braci irańskiego pochodzenia, oskarżonych o trwające 10 lat szpiegostwo na rzecz Rosji, kary dożywocia dla starszego z nich. Młodszemu grozi co najmniej 12 lat więzienia.

20:12

Walka z rosyjską propagandą nie jest możliwa bez międzynarodowego wsparcia, a Francja jest gotowa pełnić rolę lidera w sprawach bezpieczeństwa polityki informacyjnej - powiedział minister kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko.

20:00

Białoruś otrzymała od Rosji systemy rakietowe S-400 i Iskander - poinformował Alaksandr Łukaszenka po rozmowach z Władimirem Putinem w Mińsku. Słowa białoruskiego dyktatora przytoczył portal Zierkało.

19:44

Grecja może przekazać systemy obrony powietrznej średniego zasięgu S-300 produkcji rosyjskiej Ukrainie pod warunkiem, że Stany Zjednoczone zainstalują na Krecie system Patriot - poinformował minister obrony Grecji Nikolaos Panagiotopoulos, cytowany przez greckie media.

19:30

Prezydent Rosji Władimir Putin, wraz z ministrem obrony Siergiejem Szojgu i ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem, przyleciał dziś do Mińska na rozmowy ze swoimi białoruskimi odpowiednikami. Jeszcze przed wizytą sugerowano, że główny nacisk zostanie położony na kwestie gospodarcze. Zastanawiać może zatem, po co do stolicy Białorusi wybrał się Szojgu - pisze portal telewizji Sky News.

19:21

Niemiecka partia Lewicy wzywa do natychmiastowych rozmów o zawieszeniu broni na Ukrainie. Zgodnie z planem pokojowym Lewicy, powinni je teraz podjąć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i głowa państwa rosyjskiego Władimir Putin - powiedział lider partii Martin Schirdewan.

19:08

"Małym wielkim zwycięstwem" nazwała premier Włoch Giorgia Meloni zawarte porozumienie w Unii Europejskiej w sprawie limitu na ceny gazu. Mechanizm ten zostanie uruchomiony, jeśli referencyjne ceny gazu wzrosną do 180 euro za megawatogodzinę. Porozumienie zawarli ministrowie ds. energii i klimatu krajów Unii.

18:25

Ukraina ma na razie militarną przewagę nad Rosją, lecz mianowanie nowego dowódcy wojsk rosyjskich sprawia, że droga do zwycięstwa jest jeszcze daleka - ocenia australijski generał Mick Ryan na łamach amerykańskiego dwumiesięcznika "Foreign Affairs".

18:24

Ponad 50 uchodźców z Ukrainy zamieszka w zmodernizowanych pomieszczeniach internatu Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej.

Ich adaptacja była możliwa dzięki współpracy stolicy Górnego Śląska z Tajpej. Na wsparcie uchodźców z Ukrainy stolica Tajwanu przekazała Katowicom ponad 800 tys. zł.

17:00

Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka na spotkaniu w Mińsku.