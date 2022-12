Doradca gabinetu prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz potwierdził informacje „New York Timesa”, że wojska ukraińskie usiłowały zabić rosyjskiego szefa sztabu Walerija Gierasimowa. Doszło do tego pod koniec kwietnia lub na początku maja.

Minister obrony Rosji Siegiej Szojgu i szef sztabu Walerij Gierasimow / GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / PAP/EPA

Wojska ukraińskie ostrzelały sztab w Iziumie, w którym przebywał szef sztabu generalnego sił zbrojnych Rosji Walerij Gierasimow, jednak sam generał zdążył z niego wyjechać - oświadczył Ołeksij Arestowycz, doradca gabinetu prezydenta Ukrainy w sobotniej rozmowie wideo z rosyjskim opozycjonistą Markiem Fejginem.

Ostrzelaliśmy sztab, w którym on był. Roznieśliśmy go w pył, do zera. Zginęło tam i bez Gierasimowa dużo starszych oficerów, ale on zdążył wyjechać trochę wcześniej, nie zdążyliśmy - powiedział Arestowycz. Jak wskazał, miało to miejsce pod koniec kwietnia lub na początku maja.



