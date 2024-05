Co najmniej 10 osób zginęło w wypadku busa, który zjechał do Nilu z płynącego przez rzekę promu. Ofiary to kobiety, w większości nieletnie, które jechały do pracy na farmie.

Akcja ratunkowa na Nilu / STR / PAP/EPA Do zdarzenia doszło na północ od stolicy Egiptu, Kairu. Z promu do wód Nilu ześlizgnął się bus przewożący ponad 20 osób. Samochód spadł, ponieważ kierowca nie zaciągnął hamulca ręcznego - podał dziennik "Al-Ahram". Mężczyzna próbował zbiec z miejsca wypadku, ale został schwytany; bezpośrednio przed wypadkiem wdał się w sprzeczkę z jednym z pasażerów - dodała gazeta. Większość pasażerów stanowiły kobiety jadące do pracy na farmie owoców - przekazało ministerstwo pracy. Według AFP zginęło co najmniej 10 osób, 9 innych przewieziono do szpitala. Liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć - przekazał AFP rzecznik egipskiego ministerstwa zdrowia Hossam Abdelhafar. / STR / PAP/EPA Tymczasem prasa podaje, że ofiary to nieletnie kobiety. Gazeta "Al-Ahram" twierdzi, że dwie ofiary miały 13 lat, pozostałe 16 lub mniej. Według arabskojęzycznych mediów 5 kobiet wciąż uznaje się za zaginione. W Egipcie pracuje co najmniej 1,3 mln dzieci. W kraju tym często dochodzi do podobnych wypadków, szczególnie w rolniczym regionie delty Nilu, gdzie transport opiera się na małych, często przeładowanych promach - przypomina AFP. Zobacz również: Co z procesem ws. molestowania przeciwko prymasowi Kanady? Jest decyzja Watykanu

Zarekwirowana kamera do zwrotu. USA naciskały na Izrael

Z Fox News do Russia 24. Tucker Carlson dostał program w propagandowej stacji

Rosyjska armia rozpoczęła w pobliżu Ukrainy ćwiczenia z użyciem broni jądrowej