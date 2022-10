Groźba ataku powietrznego i rakietowego wroga - na całym terytorium Ukrainy. Ostatniej doby okupanci przeprowadzili 11 ostrzałów przy użyciu rakiet i 10 nalotów. Tak brzmi najnowszy komunikat sztabu generalnego ukraińskiej armii. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreśla jednak wagę najnowszych zdobyczy terytorialnych. Zajęcie Łymanu - bardzo ważnego miasta na terenie Donbasu - to nie jest jedyny sukces ukraińskich sił. Wczoraj wyzwolono dwie małe miejscowości w obwodzie chersońskim - Archangielskie i Myrolubiwkę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że siły ukraińskie doszły do miejscowości Dudczany. To oznaczałoby, że Ukraińcy od soboty weszli w głąb rosyjskich pozycji na ponad 20 km, a rosyjski front na północ od Chersonia może się załamać. Wydarzenia z 222. dnia rosyjskiej inwazji relacjonujemy dla Was w naszym raporcie z 03.10.2022 roku.

Groźba ataku powietrznego i rakietowego wroga - na całym terytorium Ukrainy. Ostatniej doby okupanci przeprowadzili 11 ostrzałów przy użyciu rakiet i 10 nalotów. Tak brzmi najnowszy komunikat sztabu generalnego ukraińskiej armii. 06:33 Problemy bezpieczeństwa i konsekwencje agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, a także tworzenie europejskiej wspólnoty politycznej będą głównymi tematami nieformalnego szczytu Unii Europejskiej, który odbędzie się w Pradze w dniach 6-7 października. Zobacz również: Problemy bezpieczeństwa i konsekwencje wojny głównymi tematami nieformalnego szczytu w Pradze 06:20 Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak, podczas wizyty w Turcji omówił najnowsze działania Rosji na spotkaniu z doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'em Sullivanem - podała agencja Ukrinform.



W ramach wizyty w Republice Turcji szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak odbył spotkanie z doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'em Sullivanem, na którym omówiono najnowsze agresywne działania Federacji Rosyjskiej - napisano w komunikacie kancelarii ukraińskiego prezydenta. Jermak wysoko ocenił poziom wsparcia gospodarczego i obronnego, jakiego Stany Zjednoczone udzielają Ukrainie. W tym kontekście zwrócił uwagę na niedawne ogłoszenie kolejnego pakietu pomocy USA o wartości 1,1 mld dolarów oraz podpisanie przez prezydenta USA Joe Bidena zatwierdzonej przez obie izby Kongresu USA ustawy o przyznaniu Ukrainie dodatkowego wsparcia w wysokości 12,35 miliarda dolarów.



Ponadto Jermak podkreślił, że decyzja Kremla o uznaniu tzw. "referendów" na terenach czasowo zajętych przez Rosję wymaga natychmiastowej i adekwatnej reakcji społeczności światowej. "Nie możemy pozwolić na powtórkę scenariusza krymskiego. Zareagujemy ostro i w sposób skonsolidowany" - oświadczył. 05:50 Minister obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin powiedział w wywiadzie dla CNN, że siły zbrojne Ukrainy robią postępy w rejonie Chersonia, co oznacza swoistą "zmianę dynamiki" działań bojowych sił ukraińskich przeciwko rosyjskiej armii.



To, co teraz widzimy, to w pewnym sensie zmiana dynamiki wojny - skomentował sukcesy Ukraińców szef Pentagonu.



Podkreślił, że siły ukraińskie pokazały się "bardzo, bardzo dobrze" w obwodzie charkowskim, a w rejonie Chersonia również robią postępy.



Austin przypisał to dobremu wyszkoleniu i praktycznemu doświadczeniu ukraińskiego wojska, a także efektywnemu użyciu broni dostarczonej przez Stany Zjednoczone i innych sojuszników. Podkreślił skuteczność wykorzystania przez Ukrainę systemów rakietowych HIMARS, za pomocą których można precyzyjnie niszczyć potencjał militarny Rosjan. 05:30 W swoim wystąpieniu Wołodymir Zełenski podkreślił, iż sukces sił ukraińskich nie ogranicza się do Łymanu w obwodzie donieckim. "Historia wyzwolenia Łymanu w obwodzie donieckim stała się teraz najbardziej popularna w mediach. Ale sukcesy naszych żołnierzy nie ograniczają się do Łymana" - oświadczył ukraiński prezydent. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że siły ukraińskie wyzwoliły dwie małe miejscowości w obwodzie chersońskim - Archangielskie i Myrolubiwkę. To jeden z obwodów, w których Kreml przeprowadził pseudoreferenda akcesyjne. Zełenski wspomniał o obu miejscowościach, dziękując przy tym poszczególnym jednostkom sił ukraińskich za poświęcenie na froncie. 05:22 Wcześniej w sieciach społecznościowych pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o udanych działaniach ofensywnych wojsk ukraińskich w obwodzie chersońskim, na zachodnim brzegu Dniepru, m.in. o zajęciu miejscowości Chreszczeniwka i Zołota Bałka.

05:11 Białoruska niezależna Nasza Niwa analizuje relacje rosyjskich "blogerów frontowych", z których wynika, że siły ukraińskie doszły do miejscowości Dudczany.



Potwierdzenie tych nieoficjalnych informacji oznaczałoby, że Ukraińcy od soboty weszli w głąb rosyjskich pozycji na ponad 20 km, a rosyjski front na tym odcinku może się załamać. Malwina Zaborowska