Pierwszy rywal: Hiszpania

W turnieju finałowym Billie Jean Cup wystąpi 12 reprezentacji. W pierwszej rundzie Polska zmierzy się z Hiszpanią. Nasze rywalki reprezentuje m.in. Paula Badosa, czyli aktualnie 14. zawodniczka WTA.

Billie Jean Cup to rozgrywki kobiecych reprezentacji tenisowych. Finałowy turniej odbywa się w systemie pucharowym. Jeśli Polki wygrają z Hiszpankami, to awansują do ćwierćfinału, w którym zmierzą się z Czechami.

W kadrze na turniej oprócz Igi Świątek znalazły się też Magdalena Fręch, Magda Linette, Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa.

Mecz Polek z Hiszpanią odbędzie się 13 listopada.

Długa przerwa

Druga najlepsza tenisistka świata długo każe czekać kibicom na swoje występy. Ostatnim razem można ją było oglądać w trakcie US Open we wrześniu. Z amerykańskiego turnieju odpadła po przegranym ćwierćfinale z Jessicą Pegulą.

W kolejnych tygodniach Świątek wycofywała się z imprez, a w końcu ogłosiła, że zakończyła współpracę z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. W ubiegłym tygodniu poinformowała, że jej nowym szkoleniowcem został Wim Fissette.

Przerwa i dobra dyspozycja Aryny Sabalenki sprawiły, że Iga Świątek straciła na jej rzecz czołowe miejsce w rankingu WTA.

Polka przygotowuje się obecnie do turnieju WTA Finals, który rozpocznie się 2 listopada w Rijadzie. Oprócz Świątek znamy już siedem zawodniczek, które zobaczymy w Arabii Saudyjskiej. W turnieju zagrają również: Białorusinka Aryna Sabalenka, Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula, Kazaszka Jelena Rybakina, Włoszka Jasmine Paolini, Chinka Qinwen Zheng oraz triumfatorka Wimbledonu Czeszka Barbora Krejcikova.