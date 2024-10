Liderka rankingu tenisistek Iga Świątek i najwyżej notowany polski gracz Hubert Hurkacz znaleźli się na liście zawodników zgłoszonych do drużynowego turnieju United Cup, który na przełomie roku odbędzie się w Perth i Sydney.

Hubert Hurkacz i Iga Świątek / RICHARD WAINWRIGHT / PAP/EPA

Oprócz nich w rozstawionej z numerem dwa ekipie Biało-Czerwonych znaleźli się Kamil Majchrzak, Maja Chwalińska, Jan Zieliński i Alicja Rosolska.

Najwyżej rozstawieni są Amerykanie ze swoimi liderami Coco Gauff i Taylorem Fritzem. W składach 16 zespołów znalazło się siedem zawodniczek z "10" rankingu WTA i sześciu tenisistów z czołowej "12" listy ATP.

Losowanie 3. edycji United Cup odbędzie się 21 października. Turniej zostanie rozegrany w dniach 27 grudnia - 5 stycznia.

United Cup zastąpił rozgrywany w latach 2020-2022 ATP Cup, który był z kolei następcą Pucharu Hopmana. To ważny etap przygotowań do pierwszego w roku turnieju wielkoszlemowego Australian Open. Przed rokiem Polacy ze Świątek i Hurkaczem w składzie dotarli do finału, w którym przegrali z Niemcami. Przed dwoma laty polski zespół odpadł w półfinale.

Nowy trener Igi Świątek

Świątek po rozstaniu z Tomaszem Wiktorowskim przygotowuje się obecnie pod okiem nowego trenera Belga Wima Fissette do turnieju WTA Finals, który w dniach 2-9 listopada odbędzie się w Rijadzie.

Także Hurkacz zakończył niedawno wieloletnią współpracę z amerykańskim trenerem Craigiem Boyntonem.

Po raz ostatni mający w tym sezonie problemy zdrowotne Polak zagrał w sierpniu w US Open. Ostatnio wycofał się z turnieju w Bazylei, w którym przed rokiem dotarł do finału.