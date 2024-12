"Orły", w składzie z Igą Świątek, przegrały dwa pierwsze mecze. W sobotę zdołały pokonać "Sokoły" 20:15, ale to nie wystarczyło do awansu do finału.

Zobacz również: Iga Świątek wygrywa w World Tennis League w Abu Zabi

Przez trzy pierwsze dni zmagań każda z ekip grała z każdą, a dwie najlepsze awansowały do finału. Każdy mecz składał się z czterech setów. Jednego rozegrały singlistki, jednego singliści, a w dwóch rywalizowały deble lub miksty, o czym decydowała drużyna, która wygrała rzut monetą.