Podczas trzeciego dnia turnieju pokazowego World Tennis League w Abu Zabi Iga Świątek na początku pokonała Jelenę Rybakinę 6:3, a później wraz z Paulą Badosą wygrały w deblu 6:2 z drużyną "Sokołów" (Falcons). Finał turnieju w niedzielę.

Iga Świątek podczas World Tennis League / EPA/ALI HAIDER / PAP/EPA

Do stanu 3:2 mecz Świątek z Rybakiną był wyrównany i każda z serwujących tenisistek zdobywała gema. Później Polka przełamała Kazaszkę i wyszła na prowadzenie kończąc z wynikiem 6:3. Raszynianka grała solidny tenis z małą liczbą niewymuszonych błędów.

Mieliśmy rano blisko 20 gemów straty do prowadzącego zespołu. W sezonie mało jest okazji do gry drużynowej. Lubię taki format. Być może uda się mojej ekipie zagrać w finale - powiedziała Świątek należąca do drużyny "Orłów".

Po singlu Polka bezzwłocznie przystąpiła do debla. Tam w duecie z Hiszpanką Paulą Badosą już przy pierwszej okazji udało się doprowadzić do przełamania. Ich rywalkom - Jelenie Rybakinie i Caroline Garcii - udało się zdobyć w meczu tylko dwa gemy.

Po tenisistkach spotkanie dokończą mężczyźni.

World Tennis League

W turnieju World Tennis League biorą udział cztery drużyny: "Orły" (Eagles) - Iga Świątek, Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas, Aleksander Szewczenko, "Kanie" (Kites) - Jasmine Paolini, Simona Halep, Nick Kyrgios, Casper Ruud, "Jastrzębie" (Hawks) - Aryna Sabalenka, Mirra Andriejewa, Jordan Thompson, Sumit Nagal oraz "Sokoły" (Falcons) - Jelena Rybakina, Caroline Garcia, Denis Shapovalov, Andriej Rublow.

Przez trzy pierwsze dni zmagań każda z ekip gra z każdą, a w niedzielę dwie najlepsze zmierzą się w finale.

Każdy mecz składa się z czterech setów. Jednego grają singlistki, jednego singliści, a w dwóch rywalizują deble lub miksty, o czym decyduje drużyna, która wygra rzut monetą.

Pierwszy mecz w czwartek "Orły" przegrały z "Kaniami" 20:25, a dzień później zespół Światek uległ "Jastrzębiom" 14:21.

Warto dodać, że w turnieju w Abu Zabi to nie liczba zwycięstw, a liczba wygranych gemów jest kluczowa.