Iga Świątek rozegra dziś swój piąty mecz na tegorocznym French Open. Na drodze do wielkoszlemowego półfinału stanie Czeszka Marketa Vondrousova. To rywalka, z którą Polka ma bardzo dobre, paryskie wspomnienia.

Nasza tenisistka dotychczas trzykrotnie triumfowała na kortach Rolanda Garrosa. Wygrywała paryski turniej w 2020, 2022 i 2023 roku. Właśnie do tego pierwszego sukcesu warto się cofnąć, a konkretnie do meczu pierwszej rundy French Open w 2020 roku. Wtedy po jednej stronie siatki stała aspirująca do wielkich sukcesów nastolatka z Polski, a po drugiej właśnie Czeszka Marketa Vondrousova. Starsza od Świątek o niespełna dwa lata.

Światek wygrała dość łatwo

Rok wcześniej Vondrousova zagrała w paryskim finale, przegrywając w nim z Ashleigh Barty. Dwanaście miesięcy później w pierwszej rundzie Świątek nie była więc rozpatrywana jako faworytka. Polka jednak wygrała i to dość łatwo 6:1, 6:2. Ogranie rozstawionej z 15. Czeski było niespodzianką.

Na konferencji prasowej po pokonaniu Anastazji Potapowej Świątek była pytana także o tamto spotkanie sprzed 4 lat:

Wtedy grałyśmy ze sobą po raz pierwszy. Ona rok wcześniej była w finale Rolanda. Ogólnie nie myślałam, że mam dobre losowanie. Raczej grałam totalnie bez oczekiwań i myślałam, że może być ciężko. Po prostu zagrałam solidnie - wspominała Świątek.

Triumfatorka Wimbledonu

Później Polka wygrywała kolejne spotkania i ostatecznie, nie tracąc seta, sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy triumf. Vondrousova też się doczekała, ale musiała poczekać do sezonu 2023. Niespełna rok temu triumfowała na trawiastych kortach Wimbledonu.

Warto przypomnieć, że ubiegłym roku Polka i Czeszka dwukrotnie spotkały się na korcie i tamte spotkania też wygrywała Świątek. W Cincinnati 7:6, 6:1 a na turnieju WTA Finals 7:6, 6:0.

Nr 6 w rankingu WTA

Obecnie Vondrousova to numer sześć światowego rankingu tenisistek. Za sobą ma jednak m.in. kontuzje, które w pewnym momencie zatrzymały jej karierę. W 2022 roku ominęła aż 3 wielkoszlemowe turnieje z powodów problemów z kostką. Eksperci doceniają jednak ogromną pracowitość zawodniczki, która jak widać pozwoliła jej wrócić do światowej czołówki, w której znalazła się kilka lat temu jako nastolatka.

Czeszka lubi tatuaże. Niespełna 2 lata temu wzięła ślub, a jej mężem został Stepan Simek - przyjaciel z młodości. Niedawno para poinformowała jednak o rozstaniu.

Vondrousova jest aktywna w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil śledzi obecnie ponad 160 tysięcy fanów.

Poza triumfem na Wimbledonie na liście wygranych turniejów Czeszki znajdziemy jedynie imprezę w szwajcarskim Biel, którą Vondrousova wygrała w 2017 roku. Poza tym przegrała cztery finały imprez rangi WTA. Warto jednak przypomnieć, że Czeszka ma w dorobku medal olimpijski. W 2021 roku w Tokio wywalczyła srebro.

Świątek i Vondrousova wyjdą na kort Philippe’a-Chatriera po zakończeniu meczu Coco Gauff z Ons Jabeur. Pojedynek Polki i Czeski rozpocznie się najwcześniej o 12:30.