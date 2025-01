Polka obecnie znajduje się na 126. pozycji w światowym rankingu - to najwyższy wynik w jej karierze. Niemka notowana jest na 93. miejscu, ale ma zdecydowanie większe doświadczenie niż Chwalińska. W sezonie 2022 doszła do ćwierćfinału Wimbledonu i 1/8 finału US Open. W minionym roku natomiast udało jej się dojść do 3. rundy turnieju w Nowym Jorku.

Maja Chwalińska do zawodowego tenisa wchodziła w podobnym czasie do Igi Świątek, jednak jej kariera nie nabrała takiego rozpędu. Zawodniczka z Bielska-Białej kilka miesięcy po wielkoszlemowym debiucie musiała przejść operację kolana, co wykluczyło ją z gry na pewien czas.

Na początku grudnia 2024 roku wygrała natomiast imprezę WTA 125 w brazylijskim Florianopolis. W drodze do tytułu wyeliminowała m.in. 65. na świecie Egipcjankę Mayar Sherif.

Polacy w Australian Open

W poniedziałek do 2. rundy przeszła Iga Świątek, która pokonała Czeszkę Katerinę Siniskovą wynikiem 6:3, 6:4. Awansować udało się także Magdalenie Fręch po pokonaniu Rosjanki Poliny Kudiermietowej 6:4, 6:4.

Z turniejem musiała jednak pożegnać się Magda Linette, która przegrała z niżej notowaną Japonką Moyu Uchijima 6:4, 2:6, 6:7.

We wtorek rywalizację w singlu rozpoczną Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.