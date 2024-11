Ruszyła Szlachetna Paczka, od soboty można zostać darczyńcą i wybrać potrzebującą rodzinę na www.szlachetnapaczka.pl. Na wsparcie czekają samotni seniorzy, samodzielni rodzice, rodziny dotknięte chorobą, niepełnosprawnością czy skutkami niespodziewanych zdarzeń, w tym wrześniowej powodzi. Wśród nas, często tuż za rogiem, są tacy, którzy potrzebują pomocy, ale też Ci, którzy... chcą pomagać i czerpać z tego radość!

/ Szlachetna Paczka / Materiały prasowe

Pani Janina nie spodziewała się, że samotność może boleć. Mieszka na czwartym piętrze w starym bloku. Kiedy poprosiła sąsiada, który mijał ją na schodach, o pomoc, w zejściu z czwartego piętra, sąsiad ze słuchawkami na uszach nawet tego nie usłyszał. Pani Janina boi się prosić o pomoc, zazwyczaj tego nie robi. Bo po co? Jeżeli po opłaceniu rachunków z emerytury zostaje jej 82 zł? To musi wystarczyć jej na wszystko. Pani Janina i wiele innych osób czekają na Ciebie. Wejdź na stronę szlachetnapaczka.pl, wybierz swoją rodzinę i zorganizuj dla niej pomoc - mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.

Nie spodziewasz się, co potrafi Twoja Paczka. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę.

Na przeżycie miesiąca ma 180 zł

Wolontariusze Szlachetnej Paczki docierają do osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji często niespodziewanie. Choroba, niepełnosprawność, samotność czy nieszczęśliwy wypadek z zaskoczenia rujnują ich życia i spychają w spiralę biedy, z której trudno wydostać się własnymi siłami. Tak było w przypadku pana Marka.

Było wrześniowe popołudnie. Pan Marek pamięta ten moment w najdrobniejszych szczegółach - wspomnienia wracają do niego w koszmarach i za każdym razem, kiedy w bezczynności musi zdawać się na pomoc syna. "Nie tak miało być. Po śmierci żony to ja miałem opiekować się nim. Wypadek odebrał mi nie tylko sprawność, ale oszczędności życia i poczucie własnej wartości - jako faceta i ojca". Syn pana Marka pracuje, ale znaczną część wynagrodzenia pochłaniają koszty rehabilitacji. Na przeżycie miesiąca zostaje im 180 zł na osobę.

Możesz skompletować Szlachetną Paczkę dla takich osób jak pan Marek. Ich historie znajdziesz na www.szlachetnapaczka.pl

Skompletuj paczkę - nie spodziewasz się, kto do niej dołączy

Szlachetną Paczkę dla wybranej rodziny najlepiej zorganizować wspólnie. Czasami wystarczy jeden post w mediach społecznościowych, sms wysłany do najbliższych czy krótka rozmowa ze znajomymi z pracy czy sąsiadem mijanym w windzie.

Bo gdy pojawia się inicjatywa skompletowania Szlachetnej Paczki, pojawiają się osoby gotowe do zaangażowania. Czasami tacy, po których byśmy się tego nie spodziewali! Dawni znajomi, którzy przeczytają o Twojej inicjatywie na Facebooku, była szefowa, sąsiedzi, z którymi nigdy nie było czasu poznać się lepiej - niewielkim wysiłkiem, ale wspólnie możemy odmienić życie tysięcy najbardziej potrzebujących - przekonują organizatorzy programu społecznego.

"Nigdy tego nie zapomnę" - mówi darczyńczyni Paczki

Zachwyciła mnie idea mądrego pomagania i sposób działania Paczki, więc zostałam darczyńcą. Nie spodziewałam się, ale nawet jak o tym mówię po latach, to czuję wzruszenie, bo moim oczom ukazuje się obdarowana rodzina. Nigdy tego nie zapomnę. Paczka to okazja do poznania sposobu na to, jak pomagać w sposób mądry, punktowy i nierzadko długofalowy. Pokazała mi, że każda wolna minuta może być wypełniona czymś bardzo sensownym - mówi Joanna, darczyńczyni Paczki.

Możesz pomóc m.in. powodzianom

W ramach tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki w internetowej Bazie Rodzin na www.szlachetnapaczka.pl można wybrać rodziny, którym chce się pomóc: zarówno potrzebujących z najbliższej okolicy, jak i tych, którzy próbują zbudować swoje życie na nowo po wrześniowej powodzi. Gdy medialna fala zainteresowania ich losem opadła, wolontariusze Szlachetnej Paczki są na miejscu i pytają o to, co najpotrzebniejsze. Historie rodzin dotkniętych skutkami powodzi można znaleźć na stronie Szlachetnej Paczki.

Proces przygotowania pomocy i dostarczenia paczek w obu przypadkach jest taki sam. W każdym województwie będą wyznaczone magazyny, do których darczyńcy będą mogli dostarczać paczki przeznaczone dla wybranej przez siebie rodziny, a stąd za pośrednictwem wolontariuszy bezpośrednio do potrzebujących.

Wahasz się, czy zrobić Paczkę?

Myślałeś kiedyś, żeby zrobić Szlachetną Paczkę, ale boisz się, że sam nie dasz rady? Szlachetna Paczka to okazja do łączenia się w grupy i pomagania na dużą skalę tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Twoja paczka potrafi zebrać się w szczytnym celu i skompletować to, co potrzebne, by zmienić życie wybranej rodziny i uruchomić machinę szczerej radości. Jak zebrać grupę? To łatwiejsze niż się wydaje.

Na stronie www.szlachetnapaczka.pl znajdziesz zestaw materiałów, które ułatwią zebranie grupy znajomych do pomocy: to propozycje postów do social mediów, przykładowe treści wiadomości, plakaty, narzędzia do podziału zadań, które można rozesłać do osób zapraszanych do wspólnego robienia paczki, a nawet lista argumentów, które możesz przedstawić nieprzekonanym do wspólnego działania.

Wspólnie realizowana inicjatywa wyzwala pozytywną energię, daje mnóstwo satysfakcji i radości z dzielenia się dobrem, integruje grupę, a przede wszystkim jest okazją do pomagania. U najmłodszych kształtuje wartości związane z pomaganiem i wrażliwością na trudności innych ludzi.

Szlachetna Paczka w Twojej pracy albo szkole

Szlachetną Paczkę można przygotowywać w grupie znajomych, bliskich z rodziny, ale też w szkole czy pracy, w której na co dzień spędzamy dużo czasu.

Przygotowywanie paczki w szkole, to idealny moment na to, by razem zrobić coś dobrego. To lekcja o empatii, odpowiedzialności i otwartości na drugiego człowieka, ale też okazja do lepszego poznania ludzi, z którymi spędza się czas w szkolnych murach.

Przygotowanie Szlachetnej Paczki w firmie może być pretekstem do poznania osób, które pracują tuż obok. Nie spodziewasz się, z kim pracujesz - osoby, które wydaje Ci się, że znasz, mogą miło Cię zaskoczyć. A Ci, których tylko mijasz na korytarzu, mogą stać się bliskimi znajomymi. Wszyscy mogą zaskakiwać swoimi talentami, kreatywnością, pokładami dobra, pasją. Przygotowanie paczki w firmie to nie tylko piękny gest wobec potrzebujących, ale i okazja do pozytywnych emocji w miejscu pracy.

Jak zebrać grupę wśród znajomych, w firmie czy szkole? To proste. Organizatorzy programu przygotowali specjalne materiały, które to ułatwią. Znajdziesz je na stronie www.szlachetnapaczka.pl.

Jeśli masz wątpliwości, pytania - zadzwoń. Infolinia Szlachetnej Paczki (+48) 12 333 78 00 jest dostępna przez 7 dni w tygodniu w godz. 10:00-18:00.

Oglądaj na żywo - oficjalne rozpoczęcie kolejnej edycji Szlachetnej Paczki

16 listopada o godzinie 17.00 na kanałach social media Szlachetnej Paczki internauci będą mogli zobaczyć transmisję live z oficjalnego rozpoczęcia kolejnej edycji programu:

Facebook: https://www.facebook.com/szlachetna.paczka,

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvGAB68zmhmXWGUo-nhmbZg,

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/szlachetna-paczka/

W trakcie live'a Ewa Drzyzga poprowadzi rozmowy z wolontariuszami, pracownikami, darczyńcami oraz ambasadorami Paczki. Poznamy poruszające historie rodzin, które czekają na wsparcie w tym roku i wiele więcej.

