Utrudniony może być dostęp w aptekach do niektórych leków na cukrzycę, dla pacjentów z chorobą Parkinsona oraz pojedynczych antybiotyków. Takie są wnioski z najnowszej listy, którą dla lekarzy i farmaceutów przygotowuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Z aptek szybko znikają teraz antybiotyki. Tutaj Główny Inspektorat farmaceutyczny uspokaja, że zapas w hurtowniach wciąż jest duży. Problemy mogą dotyczyć tylko antybiotyków z klarytromycyną stosowanych przy zapaleniach oskrzeli. Na szczęście są dostępne odpowiedniki. Braki dotyczą niektórych leków dla pacjentów z chorobą Parkinsona i dla chorych na cukrzycę.

Aktualna sytuacja produktów leczniczych z grupy antybiotyków jest stabilna, a większość zgromadzonego zapasu w dalszym ciągu znajduje się na stanach hurtowni farmaceutycznych. Poziom realizacji opakowań odbywa się na wysokim - wynoszącym ok. 90 proc. - poziomie. Aktualnie najmniejszy jest zapas antybiotyków z substancją czynna clarithromycinum w dawce 500 mg w postaci tabl. powlekanych - mogą pojawić się utrudnienia w dostępności postaci farmaceutycznej. W obrocie znajdują się zamienniki w formach o przedłużonym lub zmodyfikowanym uwalnianiu - czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Okresowo pojawiają się problemy z dostępnością leków dla chorych na cukrzycę. Są to głównie leki, które służą nie tylko chorym na cukrzycę, ale również pacjentom z otyłością. Duży popyt na te leki jest nieprzewidywalny i apteki nie są w stanie zapewnić ciągłych dostaw - podkreśla w rozmowie z naszym reporterem prof. Grzegorz Dzida z Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Jakich odpowiedników szukać?

W przypadku produktów sezonowych, zawierających substancje czynne (m.in.: carbocisteinum, fluticasoni propionas, ibuprofenum, mometasoni furoas, paracetamolum) w dalszym ciągu obserwujemy głównie utrudnienia w dostępności aerozolu wziewnego Ventolin. Jednocześnie wskazujemy, że dostępny jest alternatywny lek z salbutamolem w postaci aerozolu inhalacyjnego - Aspulmo.

Utrzymuje się utrudniona dostępność do produktów leczniczych zawierających levodopum + carbidopum. Podmiot odpowiedzialny przedłużył wstrzymanie w obrocie do 31 stycznia 2025 roku. Jest to lek stosowany właśnie w leczeniu choroby Parkinsona.

Na liście lek na nadciśnienie i dławicę piersiową

Z powodu czasowego wstrzymania w obrocie przez podmiot odpowiedzialny ograniczona jest dostępność produktów leczniczych zawierających diltiazemi hydrochloridum w dawkach 90 mg i 120 mg. Planowane wznowienie dostaw przewidziane jest na początku I kwartału 2025 roku. Chodzi o preparat stosowany w leczeniu nadciśnienia. Przypominamy również o stałym wstrzymaniu przez podmiot odpowiedzialny produktu zawierającego diltiazemi hydrochloridum w dawce 180 mg w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Po wyczerpaniu zapasu produkt ten będzie niedostępny.

Na liście leków wstrzymanych na stałe przez podmioty odpowiedzialne pojawił się produkt leczniczy zawierający isosorbidi mononitras, tabletki powlekane, 10 mg, 60 tabl. Produkt nie posiada odpowiednika. W obrocie są dostępny produkty w innej postaci i dawce.