Zgodnie z zapowiedziami Strajku Kobiet dziś w ponad 150 miastach odbywają się manifestacje i blokady dróg. To forma sprzeciwu przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Instytucja za niekonstytucyjne uznała przepisy zezwalające na aborcję ze względu na nieodwracalne uszkodzenie płodu. Po godzinie 16 rozpoczęły się blokady dróg i manifestacje m.in. w Krakowie, Warszawie, Rzeszowie oraz Gdańsku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- Zobaczcie, gdzie odbywają się protesty i blokady. Mapa powstała na podstawie wpisów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet na ich profilu na Facebooku. [MAPA dostępna TUTAJ]

- W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.



- Wyrok TK zapadł w pełnym składzie. Zdania odrębne złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski oraz Leon Kieres.



- Po ogłoszeniu decyzji Trybunału w wielu polskich miejscowościach zorganizowane zostały akcje protestacyjne. Na ulice w czwartek, a także w weekend wyszło łącznie kilkanaście tysięcy osób.



- Blokady i protesty odbywają się dziś w ponad 150 - nie tylko w Polsce, ale również w wielu europejskich metropoliach, m.in. w Londynie, Glasgow, Berlinie, Pradze czy Wiedniu.

- Aktywiści zapowiadają, że będą protestować także w najbliższych dniach.





17:24 Apel prezydenta Warszawy

Unikajcie prowokacji; niech wasz gniew nie popycha was do działań, na których cierpią niewinne osoby - zaapelował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PO) do uczestników kolejnych protestów przeciwko orzeczeniu TK ws. aborcji. Zwrócił się też o noszenie maseczek i społeczny dystans.





17:22 Policja

W kilkudziesięciu miejscach w całym kraju odbywają się zgromadzenia i zbiegowiska; policjanci zabezpieczają każde z nich, kierują kierowców na objazdy - poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka. Zaapelował o stosowanie się do poleceń policjantów i zachowanie zasad sanitarnych.



17:21 Opole

O godz. 16 tej na rondzie koło Placu Wolności w Opolu pojawiło się około dwustu osób, które przechodząc przez pasy blokują ulicę. Wielu z protestujących ma tablice z antyrządowymi hasłami i symbolem błyskawicy. Demonstranci blokują także tzw. duże rondo przy areszcie śledczym w Opolu. Tu na rondo wjeżdżają protestujący samochodami, z których część ma za szybą plakaty z wyrazami dezaprobaty dla rządu.



17:18 Inowrocław

17:17 Kościół

Mamy do czynienia z agresją niespotykaną w Polsce, gdzie narusza się świętość kościołów - tak metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski ocenił protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.



17:15 Katowice

W centrum Katowic zablokowanych jest wiele ulic. Protestujący w samochodach blokują rondo przy Spodku. Korki utworzyły się także na Alei Roździeńskiego od strony Sosnowca, już na wysokości centrum handlowego.



Protestujący blokują również ulice Chorzowską i Mikołowska. W związku z manifestacją są też poważne zakłócenia w ruchu tramwajów i autobusów.

17:11 Warszawa

Kilka minut po godz. 16 ruch przy Rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie praktycznie stanął. Ulice Marszałkowską i Aleje Jerozolimskie blokują auta, a także piesi, którzy wyszli na jezdnię.

Musieliśmy tutaj sie pojawić - powiedzieli zgromadzeni.



Zablokowane są także między innymi Rondo de Gaulle'a kilkaset, czy bardzo duże Rondo na Gocławiu - tak zwany Wiatrak.



Ruch na Wisłostradzie utrudnia kawalkada rowerów. Na mostach Łazienkowskim i Poniatowskiego można dostrzec sznury bardzo wolno poruszających się aut z błyskawicami.



17:06 Trójmiasto

Jak poinformowali organizatorzy grupa ok. 200 samochodów wyruszyła sprzed Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Pojazdy jadące z prędkością ok. 10 km na godzinę kierują się do centrum Gdyni.

Do akcji dołączają także piesi i rowerzyści. Na mapach już widać, że w Gdyni korkuje się główna arteria miasta.

17:04 Warszawa

16:47 Dolny Śląsk

16:46 Białystok

16:45 Wrocław

16:44 Kompromis aborcyjny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ogranicza prawa kobiet i rujnuje społeczny kompromis w sprawie aborcji - oceniła rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bogumiła Kaniewska.



16:42 Poznań

16:41 Katowice

16:40 Koszalin

16:39 Legionowo

16:38 Węgrów

16:37 Żywiec

16:35 Zakopane

W Zakopanem przez kilkadziesiąt minut ponad stu protestujących blokowało jedno z głównych skrzyżowań miasta. Na środku stanęło kilka samochodów, a wokół zebrali się w większości młodzi ludzie z transparentami.

Policja spisała dane kierowców, których samochody zablokowały przejazd i regulowała ruchem.

16:30 Poznań

Wokół ronda w Poznaniu jeździło kilkadziesiąt samochodów. Pojazdu później stanęły na skrzyżowaniu przez co utworzył się wielki korek. Manifestujących używają klaksonów i puszczają głośno muzykę.

W podobny sposób kierowców wspiera też kilkuset osobowa grupa pieszych. Protestujący przynieśli ze sobą transparenty z hasłami i symbolami Strajku Kobiet. W korku na rondzie Kaponiera stanęły też autobusy i tramwaje. Na miejscu jest policja i nadzór ruchu MPK.

16:36 Utrudnienia w stolicy

Most Poniatowskiego stoi - przekazała radna Warszawy Dorota Łoboda na Twitterze.



16:22 Warszawa

Tak aktualnie wygląda Wisłostrada na na wysokości Mostu Łazienkowskiego w Warszawie.



16:16 Kraków

W Krakowie protesty odbywają się w różnych częściach miasta. Blokowane są przejścia dla pieszych. Na główne ulice wyjechały samochody, które poruszają się z małą prędkością. Przy ulicy Kapelanka jest już kilka radiowozów, a także kilkadziesiąt oplakatowanych samochodów manifestujących.



Mamy dość - przyznała jedna z uczestniczek akcji.



16:05 Mazowsze

Demonstracje i blokady ruszają także w Mińsku Mazowieckim. Tłum zbierał się przed kinem przy ul. Piłsudskiego. Marsz rusza też w Garwolinie. W Legionowie natomiast protestujący zbierają się przed urzędem miasta. Zapowiadają blokadę ronda i jak mówią "wszystkiego co się da".



W Płocku demonstracja pod hasłem "Akcja Dzwoń" i ruszy nieco ok. godz. 17 zbiórka "Będziemy blokować ulice, lecimy na całego" - piszą organizatorzy płockiego protestu.



16:04 Warszawa

W stolicy na mostach Łazienkowskim i Poniatowskim protestujący mają blokować ruch uliczny w obie strony.



Protesty odbędą się także na ulicy Puławskiej na wysokości Narbutta, przed siedzibą TVP przy Świętokrzyskiej, przed dworcem Wileńskim, a także na Ursynowie, Bemowie, Grochowie przy rondzie Waszyngtona, na rondzie Czterdziestolatka i jeszcze w kilku innych miejscach

16:01 Ruszają protesty

W wielu polskich miastach właśnie teraz zaczynają się protesty przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. Według zapowiedzi organizatorów wolno przemieszczające się auta oraz grupy pieszych przechodzących przez jezdnię na pasach, mają utrudniać ruch drogowy.

15:59 Lublin

Protesty rozpoczęły się już w Lublinie.



15:51 Strajk Kobiet

"Warszawo, na blokady! Oto spis miejsc: most Poniatowskiego, Łazienkowski, rondo de Gaulle'a, ONZ, Czterdziestolatka, Saska, Żoliborz, Targówek, Ursynów, Wilanów, Bemowo i in., jesteśmy, kurwa, wszędzie. Tego nie zatrzymacie!" - napisał ruch Strajk Kobiet na Twitterze.