W polskich miastach trwają - kolejny już dzień - protesty po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który za niekonstytucyjne uznał przepisy zezwalające na aborcję ze względu na nieodwracalne uszkodzenie płodu. Polacy wyszli na ulice m.in. Krakowa, Rzeszowa, Łodzi, Gdańska czy Warszawy, ale także mniejszych miast. "Chcę zaprotestować przeciwko temu, że kobiety nie mają prawa głosu, że jesteśmy na poziomie krajów afrykańskich, gdzie to prawo jest najgorsze. Jak nie wyjdziemy na ulice i będziemy siedzieć w domach, to niczego nie zmienimy" - powiedziała RMF FM uczestniczka protestu w Krakowie. Demonstrująca w Rzeszowie pytała, "gdzie jest Pierwsza Dama?". "Wyjdź i zjednocz się z kobietami" - apelowała do Agaty Kornhauser-Dudy.

