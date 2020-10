Przepychanki podczas posiedzenia Sejmu. Interweniowała Straż Marszałkowska. Posłanki ugrupowań opozycyjnych zablokowały mównicę. Każda z nich miała ze sobą czarną tabliczkę z czerwonym napisem "Kobieta decyduje". Dziś rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie izby niższej parlamentu. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki odnosząc się do błyskawicy, która jest jednym z symboli Strajku Kobiet, porównywał ją do emblematów Hitlerjugend i SS.

Awantura w Sejmie / Piotr Nowak / PAP

Posłanki opozycji próbowały zbliżyć się do Jarosława Kaczyńskiego. Wtedy drogę zagrodziły im posłanki PiS.



Jarosław Kaczyński otoczony przez posłanki opozycji /Piotr Nowak /PAP

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zarządził przerwę w obradach i wezwał Straż Marszałkowską.

Strażnicy przez kilkanaście minut ochraniali prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ostatecznie prezes PiS opuścił salę.



Jarosław Kaczyński opuszcza sejmową salę / Piotr Nowak / PAP

Marszałek Terlecki po kolei wykluczał posłów opozycji z brania udziału w obradach - w tym Klaudię Jachirę i Sławomira Nitrasa. Wezwał Straż Marszałkowską do wyprowadzenia tych parlamentarzystów. Wicemarszałek pouczył też kilku innych posłów opozycji: Joannę Scheuring-Wielgus, Barbarę Nowacką i Michała Szczerbę. W przypadku Barbary Nowackiej pomylił jej nazwisko z nazwiskiem jej nieżyjącej matki, Izabeli Jarugi-Nowackiej, która zginęła w katastrofie smoleńskiej.



Terlecki ogłosił godzinną przerwę, w czasie której zwołano posiedzenie Konwentu Seniorów. Jak poinformowały na konferencji prasowej, marszałek Terlecki nie chce się zgodzić na powrót Jachiry i Nitrasa na salę obrad.

Od czego zaczęła się awantura?

Dziś Sejm rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Ja z pewną przykrością stwierdzam, że na sali wśród posłów Lewicy i PO są posłowie, którzy mają maseczki ze znakami do złudzenia przypominającymi symbole Hitlerjugend i SS. Ale rozumiem, że opozycja totalna nawiązuje do totalitarnych wzorów i z przykrością to przyjmujemy - powiedział na początku obrad wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS).

Głos zabrała posłanka KO Małgorzata Tracz, która miała na twarzy maseczkę z symbolem protestu przeciwko wyrokowi TK - czerwoną błyskawicę. Panie marszałku, wysoka izbo na naszych oczach toczy się historia, od 6 dni tysiące młodych ludzi na ulicach polskich miast protestują, protestują w obronie swojej godności, w obronie swojej wolności, w obronie prawa do wyboru, w obronie prawa do aborcji. To jest wojna i wy tę wojnę przegracie. A kto jest za tę wojnę odpowiedzialny? Panie wiceministrze Kaczyński, to jest pana odpowiedzialność - mówiła Tracz zwracając się do prezesa PiS i rządzących.

Do przepychanek na sali sejmowej doszło, gdy Joanna Scheuring-Wielgus złożyła wniosek o dołączenie do porządku obrad projektu ustawy Lewicy, liberalizującego dostęp do aborcji.

Przy mównicy towarzyszyła jej grupa posłanek Lewicy z tablicami "kobieta decyduje". Następnie cała grupa opuściła mównicę i stanęła w pobliżu miejsc PiS, gdzie siedzi Jarosław Kaczyński. Miały tablice: "kobieta decyduje", "legalna aborcja".



Posłanki krzyczały: "to jest wojna!" Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ogłosił przerwę i wezwał na salę Straż Marszałkowską.



Wideo youtube

Wieszaki w Sejmie

Dzisiaj decyzją klubu Lewicy, na sali są, jeżeli chodzi o Lewicę, tylko kobiety, bo one powinny mieć głos - powiedział przed rozpoczęciem obrad wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przed rozpoczęciem obrad.

Wcześniej posłanki Lewicy powiesiły na barierkach przed Sejmem zdjęcia 119 posłów, którzy podpisali się pod wnioskiem do TK ws. aborcji oraz prezes TK Julii Przyłębskiej i poinformowały, że będą zbierać podpisy pod obywatelskim projektem liberalizującym przepisy dotyczące przerywania ciąży.



Podczas konferencji poprzedzającej wydarzenie rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska podkreśliła, że wydrukowane zdjęcia 119 posłów, którzy podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, zostaną umieszczone na barierkach na wieszakach, bo ten przedmiot - jak mówiła - "przez lata służył kobietom do przeprowadzania zabiegów przerywania ciąży wtedy, kiedy ta aborcja była zakazana".



Tym wieszakiem kobiety nieraz przekuwały sobie macice, wykrwawiały się na śmierć - mówiła Żukowska. Klerze, politycy i polityczni Prawa i Sprawiedliwości i wy, haniebni politycy, którzy doprowadzili do złożenia tego wniosku do tzw. Trybunału Konstytucyjnego, będziecie odpowiedzialni za te wszystkie śmierci, które z wasze winy nastąpią - dodała i razem z pozostałymi posłankami skandowała "Hańba!".



Wiceszefowa klubu Lewicy Beata Maciejewska przypomniała, że pół roku temu jej ugrupowanie złożyło projekt ustawy liberalizującej przepisy dotyczące aborcji, mówiący że przerwanie ciąży powinno być dostępne do 12. tygodnia ciąży.



Będziemy zbierały pod nim podpisy jako pod projektem obywatelskim i w ciągu kilku tygodni będziemy miały zebrane setki tysięcy podpisów - zapowiedziała Maciejewska.



Od czwartku w całej Polsce trwają protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego. To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Sytuację na Wiejskiej śledzimy na bieżąco.