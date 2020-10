Władze Prawa i Sprawiedliwości do późnego wieczora debatowały o sytuacji po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. przepisów aborcyjnych i masowych protestach w kraju. Kierownictwo partii rządzącej dyskutowało o tym, co zrobić, by zminimalizować wizerunkowe straty i mimo wyroku TK pozostawić prawną możliwość aborcji w najcięższych przypadkach uszkodzenia płodu.

REKLAMA