Piotr Żyła nie wystartuje w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titisee-Neustadt. Trener polskiej kadry Thomas Thurnbichler poinformował, że w dniach 13-15 grudnia w Niemczech wystąpią: Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Jakub Wolny.

Piotr Żyła / Grzegorz Momot / PAP

Zdecydowaliśmy, że Kamil zostaje w drużynie. Piotrek pojedzie do Ruki na Puchar Kontynentalny. Obaj mają szansę pokazać się z dobrej strony. Kamil w Titisee, a Piotrek w Ruce. Kolejna zmiana jest możliwa przed startem w Engelbergu - przekazał Thurnbichler na profilu Polskiego Związku Narciarskiego na platformie X.

W niedzielnym konkursie w Wiśle do drugiej serii awansowało sześciu Polaków. Wąsek był 11., Zniszczoł 12., Wolny 18., Kubacki 19., Stoch 25., a Żyła 26. W Titisee-Neustadt może wystartować jednak pięciu Biało-Czerwonych, więc Thurnbichler musiał zrezygnować z jednego z tych zawodników.

Za nami niesamowity weekend w Wiśle. Przyjechało wielu polskich kibiców. Miło było tu rywalizować. Nie udało nam się wskoczyć do czołowej dziesiątki, choć byliśmy naprawdę blisko, szczególnie w niedzielę. Dynamika grupy i pozytywna atmosfera to naprawdę dobre znaki. Pokazaliśmy normalne skoki treningowe. To dało całkiem niezły wynik - ocenił austriacki szkoleniowiec.

W tym sezonie najlepiej z polskich skoczów prezentuje się Paweł Wąsek, który zajmuje 15. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Paweł skacze bardzo konsekwentnie i mimo drobnych błędów cały czas jest bliski TOP 10. To może przynieść wspaniałe rezultaty. Jestem pewien, że wkrótce to nastąpi - przekonuje Thurnbichler.