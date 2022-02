Serbski przyjmujący Uros Kovacevic przedłużył o kolejne dwa sezony umowę z występującym w ekstraklasie siatkarzy Aluronem CMC Warta Zawiercie – poinformował klub.

Zawodnicy Asseco Resovii Rzeszów Sam Deroo i Nicolas Szerszeń oraz Miłosz Zniszczoł i Uros Kovacevic z Aluronu CMC Warty Zawiercie podczas meczu Pucharu Polski / Darek Delmanowicz / PAP

Zawodnik trafił do "Jurajskiej Armii" przed tym sezonem. Wtedy trener drużyny Igor Kolakovic określił go mianem "artysty".

Kovacevic od razu stał się pierwszoplanową postacią w ekipie. Pięć razy zgarnął statuetkę dla MVP meczu, także wtedy, kiedy - z konieczności - musiał wziąć na siebie obowiązki rozgrywającego, z powodu kłopotów zdrowotnych obu graczy z tej pozycji.



Uros już wie, jak klub funkcjonuje od wewnątrz, poznał całą zbudowaną wokół niego społeczność i postanowił, że chce być dalej jej częścią. Wierzy w to, co rok po roku sukcesywnie budujemy. Udowodnił, zwłaszcza w ostatnich meczach, że możemy na niego liczyć nawet w najtrudniejszych chwilach. Jego duch walki, serce do gry i postawa boiskowa tworzą archetyp Jurajskiego Rycerza - ocenił prezes Aluronu CMC Kryspin Baran, cytowany w klubowych mediach.







Serb w 17 meczach PlusLigi zdobył 297 punktów, z czego 266 atakiem.



Naprawdę mi się tutaj podoba. Lubię żyjących tu ludzi, a w szczególności uwielbiam naszych fanów. Przed naszą publicznością gra się świetnie, więc jestem bardzo szczęśliwy, że mogę to powiedzieć: będę występować przed tymi wspaniałymi kibicami przez kolejne dwa lata - stwierdził dwukrotny mistrz Europy.



Przyjmujący w przeszłości grał m.in. we włoskim Itas Trentino, z którym zdobył klubowe mistrzostwo świata (2018) i Puchar CEV (2019). W minionym sezonie został mistrzem Chin w barwach BAIC Motor Pekin.



Zaczynał seniorską karierę pod okiem obecnego szkoleniowca zawiercian, po siedmiu latach spotkali się w polskim klubie.