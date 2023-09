W Łodzi dziś początek turnieju kwalifikacyjnego siatkarek do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Polki po raz ostatni grały na imprezie tej rangi w Pekinie w 2008 roku. Powrót do elity jest marzeniem, które można spełnić. Będzie to jednak bardzo trudne. Z ośmiu drużyn tylko jedna, najlepsza wywalczy przepustkę na igrzyska.