Zaczynamy od Słowenii, potem Korea, Kolumbia, Niemcy, Stany Zjednoczone i na koniec Włochy - tak wygląda droga polskich siatkarek do olimpijskich paszportów. Biało-czerwone, pod wodzą trenera Lavariniego, mają za sobą serię zwycięstw, które dają nadzieję na udaną walkę o olimpijskie kwalifikacje. Mamy wejściówki na mecze w Łodzi. Jak je zdobyć - sprawdź!

Polki Kamila Witkowska i Joanna Wołosz oraz Hanna Orthmann z Niemiec podczas meczu grupy F mistrzostw świata siatkarek w Łodzi, / Roman Zawistowski / PAP

W Łodzi reprezentacja Polski stanie przed trudnym zadaniem awansu na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Zmagania w hali Atlas Arena trwać będą od 16 do 24 września.

Pierwszym przeciwnikiem naszej reprezentacji będzie Słowenia. Z tą drużyną Polki spotkały się już na początku mistrzostw Europy, gdzie triumfowały, pokonując rywalki 3:0. To spotkanie zapewne dało naszym siatkarkom pewność siebie i pokazało, że są w stanie sprostać temu rywalowi.

Następnie przeciwnikiem będą Koreanki - drużyna dobrze znana zarówno naszym zawodniczkom, jak i trenerowi Lavariniemu. Właśnie z tą reprezentacją kilka lat temu pracował nasz szkoleniowiec. W Lidze Narodów Polska pokonała Koreę 3:0, podobnie jak inną reprezentację z Azji - Tajlandię.



Kolejnym rywalem będzie Kolumbia. To drużyna, która dopiero rok temu zadebiutowała na mistrzostwach świata. Choć w 2021 roku zdobyła tytuł wicemistrza Ameryki Południowej, nie ma na swoim koncie innych znaczących sukcesów. To największa niewiadoma na drodze Polki do olimpijskich paszportów.



Trzy ostatnie spotkania mogą okazać się kluczowe. 22 września nasze siatkarki zmierzą się z Niemkami. Z tą drużyną Polki dwukrotnie wygrały w Lidze Narodów i wyeliminowały je w 1/8 finału mistrzostw Europy.



Przedostatni rywal, Stany Zjednoczone, nigdy nie były łatwym przeciwnikiem dla biało-czerwonych. Jednak w meczu o brązowy medal podopieczne Lavariniego pokonały Amerykanki 3:2.



Na koniec czeka nas starcie z Włoszkami, które przyjadą do Łodzi bez swojej liderki, Paoli Egonu. Według włoskich mediów, 24-letnia atakująca jest skonfliktowana z trenerem Davide Mazzantim. Włoszki nie mogą zaliczyć ostatniego europejskiego czempionatu do udanych - zajęły dopiero czwarte miejsce.



Czy biało-czerwone zdobędą olimpijskie paszporty? Odpowiedź na to pytanie poznamy już wkrótce. Jedno jest pewne - nasze siatkarki nie zamierzają się poddać bez walki.

Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich 2024 w siatkówce kobiet. Kiedy mecze Polek w Łodzi?

16.09 (sobota): Polska - Słowenia (godz. 17.30)

17.09 (niedziela): Polska - Korea Południowa (godz. 17.30)

19.09 (wtorek): Polska - Kolumbia (godz. 17.30)

20.09 (środa): Polska - Tajlandia (godz. 17.30)

22.09 (piątek): Polska - Niemcy (godz. 17.30)

23.09 (sobota): Polska - Stany Zjednoczone (godz. 17.30)

24.09 (niedziela): Polska - Włochy (godz. 20.30)

Oprócz spotkań grupy C w Łodzi mecze odbędą się w Chinach - w mieście Ningbo (gr. A) oraz w Japonii - Tokio (gr. B).

Bilety na mecze ze Słowenią i Koreą Południową już rozdaliśmy, ale mamy wejściówki na kolejne

Będziemy mieć dla Was bilety także na pozostałe spotkania w Atlas Arenie. Słuchajcie Faktów sportowy w RMF FM i śledźcie naszą stronę.