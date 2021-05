Od najbliższego poniedziałku wchodzą zmiany, dzięki którym skrócony zostanie czas pomiędzy podaniem 1. a 2. dawki szczepionki przeciw Covid-19. Do tego, aby – jeśli to możliwe - przyspieszyć podanie drugiej dawki przekonuje prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych doktor Grzegorz Cessak. Co zrobić, aby skrócić czas oczekiwania? Podpowiada Ministerstwo Zdrowia.

