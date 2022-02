Ponad 92 proc. procent lekarzy i 83 proc. procent pielęgniarek zaszczepiło się przeciw Covid-19. To wniosek z nieoficjalnych danych samorządów zawodów medycznych.

W Polsce w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19 jest ponad 22 mln osób. / Shutterstock

Prawie 90 proc. dentystów i diagnostów laboratoryjnych przyjęło już szczepionkę. W przypadku fizjoterapeutów liczba ta jest zdecydowanie mniejsza, bo wynosi niecałe 75 proc. Czas na szczepienie pracownicy ochrony zdrowia mają do końca lutego.

Wśród studentów uczelni medycznych padają z kolei rekordy. Ponad 95 proc. procent studentów przyjęło preparat w Warszawie, na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - potwierdza dziekan profesor Filip Szymański.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, ta liczba nas bardzo cieszy - mówi Szymański.

Podobny odsetek jest na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - dodaje profesor Bolesław Samoliński.

Jest to informacja oparta na deklaracjach naszych studentów, a nie na statystykach, bo tego nam sprawdzić nie wolno - wyjaśnia profesor.

Szefowie uczelni i dyrektorzy szpitali apelują o doprecyzowanie, jak sprawdzić, czy za deklaracją jest faktyczne szczepienie.

Szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce

W Polsce w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19 jest ponad 22 mln osób, a dawkę przypominającą przyjęło ponad 10,7 mln osób. Liczba wykonanych szczepień przekroczyła 52,7 mln - wynika z danych rządowych.



Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19, wykonano 52 735 700 iniekcji.

Dzienna liczba szczepień to 39 567 iniekcji. Łącznie do Polski dostarczono 107 707 090 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 55 974 230 dawek. Zutylizowano 788 420 dawek. Zgłoszono 18 199 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych.