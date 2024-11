​Dziś specustawa powodziowa ma trafić na biurko prezydenta - ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM. Trwa posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, w trakcie którego jej członkowie będą głosować nad rządowym projektem. Z kolei wczesnym popołudniem senatorzy na sali plenarnej zdecydują, czy w całości przyjąć tę ustawę.

Wiele wskazuje na to, że ustawa zostanie przyjęta bez poprawek. Co oczywiste, nie zgłasza ich senacka większość rządząca, a więc Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica.

Reporter RMF FM nieoficjalnie ustalił, że nie ma żadnych sygnałów, aby swoje poprawki mieli złożyć senatorzy Prawa i Sprawiedliwości.

Jeśli jednak takie zostaną zgłoszone, Senat ma swój plan B. Dzisiejsze posiedzenie może zostać wówczas chwilowo wstrzymane i Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zostanie zwołana raz jeszcze, aby te poprawki przyjąć lub odrzucić. W tym przypadku mowa raczej o ich odrzuceniu.

Potem ustawa znowu wróci na kontynuowane posiedzenie i zostanie przyjęta.

To niewątpliwie ekspresowy tryb pracy Senatu, ale senatorzy zdają sobie sprawę, jak ważna i wyczekiwana przez powodzian jest ta ustawa i chcą zrobić wszystko, aby ta jeszcze dziś trafiła do podpisu prezydenta.

Co zakłada nowelizacja specustawy powodziowej?

W czwartek Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Posłowie uchwalili przygotowane przez rząd zmiany do ustawy powodziowej i część zgłoszonych w drugim czytaniu poprawek.

Wśród merytorycznych poprawek Sejm wprowadził do tekstu m.in. zgłoszoną przez klub Polska2050-TD zmianę podnosząca do 200 tys. zł maksymalną wysokość pożyczki dla przedsiębiorców na usuwanie skutków powodzi. Posłowie zdecydowali też, że w ustawie będzie zapis pozwalający na zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na wniosek bezpośrednio dotkniętych przez powódź przedsiębiorców, jeśli ich dochody spadły o co najmniej 40 proc.

W przyjętych zmianach przygotowanych podczas prac komisji nadzwyczajnej znalazły się też m.in. przepisy pozwalające na udzielanie zaliczek pomocowych dla poszkodowanych, co ma przyspieszyć udzielanie wsparcia. Ma to też umożliwić poszerzenie kręgu osób upoważnionych do tego, by decydować o przyznaniu pomocy.

Ponadto minister funduszy i polityki regionalnej będzie mógł zmieniać programy pomocowe, na podstawie których możliwe będzie kierowanie pomocy publicznej do przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź. Przyspieszone ma być też wsparcie dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Zmiany wprowadzają też czasowe przepisy, które przyspieszą szacowanie szkód dotyczących zabytków.

To druga nowelizacja ustawy powodziowej. Rząd w pracach nad projektem przypominał, że na jej kształt wpłynęły doświadczenia samorządów, ministerstw i pełnomocnika rządu do spraw usuwania skutków powodzi Marcina Kierwińskiego. Nad zmianami, których pierwsze czytanie odbyło się we wtorek, pracowała sejmowa komisja nadzwyczajna ds. działań przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi z roku 2024.

Nowe przepisy mają wejść w życie dzień po ich ogłoszeniu.