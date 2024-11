"Wypłaty zaczęliśmy już 5 listopada, a od 16 października mamy oszacowane straty, więc te pieniądze są już wypłacane" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz, pytany o wsparcie dla powodzian. "Chciałbym sprostować pewne informacje, które pojawiły się w przestrzeni medialnej, że mamy tutaj jakieś utrudnienia w relacji samorząd-rząd. Absolutnie nic takiego nie ma" - dodał gość Roberta Mazurka.

Wideo youtube

Na co można dostać pieniądze?

Powodzianie mogą liczyć na dofinansowanie w maksymalnej kwocie 200 tys. zł. Burmistrz Głuchołaz przyznał, że pieniądze są już wypłacane od 5 listopada. Do tej pory wydano 200 decyzji, jednak nie wszyscy dostali zasiłek, ponieważ 40 decyzji nie zostało jeszcze odebranych.

Jest cały katalog zakupów, jakie może zrobić poszkodowany. Te pieniądze mogą być wydane np. na działkę, bo ktoś stwierdzi, że nie będzie się już odbudowywał w miejscu, w którym jest już po raz czwarty zalany, a mamy kilka takich przypadków na terenie gminy Głuchołazy - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Robert Mazurek zapytał swojego gościa, czy takie rzeczy jak meble, łóżka czy nawet ubranka dla dzieci można kupić z zasiłku przeznaczonego dla powodzian?

Tak, można z tych pieniędzy to kupić, ale to powodzian wie najlepiej, bo np. tego typu rzeczy mógł dostać z darów. Takie dary do nas przyjeżdżały i przyjeżdżają nadal, ale np. nie będzie w stanie wyremontować samemu mieszkania, więc może te pieniądze przeznaczyć na usługę remontową. Oczywiście musi być na to faktura - zaznaczył Szmkowicz.