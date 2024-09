W Żaganiu w Lubuskiem sytuacja powodziowa nadal jest krytyczna. Wielka woda w każdej chwili może przelać się przez wały. Poziom wody w środę o godz. 7:00 wynosił 741 cm. Jak przypomina reporter RMF FM Jakub Rybski, stan alarmowy ogłasza się, gdy jest 400 cm.

W nocy z wtorku na środę burmistrz Żagania zarządził ewakuację kilkudziesięciu mieszkańców Żagania z okolic zamkniętego mostu głównego. Jak informuje reporter RMF FM, to głównie osoby z ul. Dworcowej oraz ul. Włókniarzy.

W środę rano policja poinformowała, że zamknięty został most Żaganny oraz most Kolejarzy i mały most przy ul. Rybackiej.

"Prosimy kierować się na obwodnicę miasta lub mosty w ciągu ulicy Żelaznej" - apelują mundurowi.

Straż pożarna od kilku godzin za pomocą m.in. rękawów przeciwpowodziowych podwyższa murki oporowe i wały. Niestety, poziom wody cały czas rośnie, chociaż ten wzrost na szczęście nieco spowolnił.

Mamy nadzieję, że fala zatrzyma się. Szprotawie już jest po fali, teraz doszło do Żagania - powiedział w środowy poranek reporterowi RMF FM Paweł Grzymała, oficer prasowy straży pożarnej w Żaganiu.

