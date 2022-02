Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w wywiadach zapowiadają zmiany personalne w związku chaosem wokół Polskiego Ładu. Piotr Nowak jest jednym z poważniejszych kandydatów na nowego ministra finansów – dowiedziała się nieoficjalnie Interia.

Na początku tygodnia dziennikarze RMF FM nieoficjalnie ustalili, że minister finansów Tadeusz Kościński i jego zastępca Jan Sarnowski stracą stanowiska. Dymisja, do której ma dość w ciągu najbliższych kilkunastu dni, ma związek z chaosem wokół Polskiego ładu.

Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w środowym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej ostro skomentował zamieszanie wokół zmian podatkowych i zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji personalnych.

Stało się coś więcej niż niewłaściwego. Przypuszczam, że ci, którzy to przygotowywali na poziomie politycznym, półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli - stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości.

W podobnym tonie wypowiedział się także w środę w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller. Rzecznik rządu przypominał, że już w pierwszej połowie stycznia, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o błędach po wejściu w życie podatkowej części Polskiego Ładu, premier Mateusz Morawiecki przyznał, iż jest kilka rzeczy, które wymagają korekty w Polskim Ładzie i zaznaczył również, że "później przyjdzie czas na wnioski personalne".

I to jest ten czas. Lada moment takie informacje zostaną przekazane - powiedział rzecznik rządu.

To oczywiście dotyczy możliwości korekt również w samym kierownictwie resortu. Ale poczekajmy, bo jeszcze ostateczne decyzje co do konkretnych osób nie zapadły, natomiast kierunkowa decyzja, że odpowiedzialność za niektóre błędy będzie musiała być zrealizowana, jest podjęta - dodał.

Piotr Nowak ministrem finansów? Zmiany nie tylko personalne

Interia wskazuje, że zmiany w resorcie finansów mają być nie tylko personalne, ale przede wszystkim strukturalne.

"Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ma być, delikatnie mówiąc, niezadowolone z polityki prowadzonej przez ten resort" - wskazuje portal. Według Interii Nowogrodzka rozważa połączenie dwóch resortów - rozwoju i finansów. W ostatnim czasie Artur Soboń, który wcześniej był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, został powołany na stanowisko wiceministra finansów. Jego zadaniem jest koordynacja prac dotyczących wdrożenia podatkowego Polskiego Ładu.

Interia pisze, że szefem resortu finansów miałby zostać Piotr Nowak. Z nieoficjalnych ustaleń portalu wynika, że "jest on często widziany na Nowogrodzkiej, jako recenzent pomysłów gospodarczych proponowanych przez resort finansów i zaplecze Mateusza Morawieckiego, a Jarosław Kaczyński ma liczyć się z jego zdaniem".

Kim jest Piotr Nowak?

Piotr Nowak ma 41 lat. Studiował na Wydziale Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, oraz w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość. Jest też absolwentem studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów Executive MBA, prowadzonych przez Politechnikę Warszawską. Posiada tytuł CQF - Certificate in Quantitative Finance. Nowak jest też absolwentem podyplomowego programu "International Security" w Stanford University w USA.

Po ukończeniu studiów związał się z rynkiem finansowym. Od 2004 roku pracował jako dealer walutowy w PKO BP, następnie w latach 2005-2006 jako trader w CALYON Corporate & Investment Bank, gdzie odpowiadał za obligacje i instrumenty pochodne na stopę procentową z regionu środkowej i wschodniej Europy.

Dwa lata później zatrudnił się w londyńskim funduszu hedgingowym, należącym do grupy Swiss Re, zajmował się strategią Global Macro, która obejmowała instrumenty dłużne, indeksy giełdowe, instrumenty pochodne oraz waluty ze wszystkich rynków wschodzących.

W okresie 2010-2011 pracował jako prop trader w Espirito Santo Investment Bank Polska, a od 2011 r. do 2014 r. w PKO TFI, jako zastępca dyrektora departamentu zarządzania portfelami papierów dłużnych.

Z początkiem 2015 r. rozpoczął pracę jako ekspert ds. gospodarczych w kancelarii prezydenta, następnie od października do grudnia 2015 r. pracował w Money Makers TFI S.A.

W grudniu 2015 został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów; z dniem 23 grudnia 2020 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Od stycznia 2021 był doradcą Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie oraz wicedyrektorem Departamentu Polityki Monetarnej i Rynków Kapitałowych MFW. W październiku Piotr Nowak został ministrem rozwoju i technologii.