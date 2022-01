Artur Soboń został powołany na stanowisko wiceministra finansów - poinformowało Ministerstwo Finansów. Jego zadaniem będzie koordynacja prac dotyczących wdrożenia podatkowego Polskiego Ładu. O tym, że Soboń zostanie wiceministrem finansów, już w ubiegłym tygodniu informował dziennikarz RMF FM Roch Kowalski.

Artur Soboń / Wojtek Jargiło / PAP

"Premier Mateusz Morawiecki powołał z dniem 24 stycznia 2022 r. Artura Sobonia na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów" - podał resort. Jednym z głównych zadań wiceministra będzie koordynacja prac dotyczących wdrożenia podatkowego Polskiego Ładu.

Artur Soboń od 8 października 2021 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju lokalnego.

W latach 2018-2019 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, odpowiedzialnym m.in. za budownictwo oraz Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, w 2019 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i później w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie pełnił funkcję pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Jest posłem Prawa i Sprawiedliwości.

Zamieszanie z Polskim Ładem

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ten program, jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znika ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł brutto.

Media informowały jednak o szeregu grupach zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały wyraźnie niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci). Przedstawiciele rządu wówczas zapowiedzieli zmiany, które mają naprawić skutki wejścia życie Polskiego Ładu.

Dziś resort finansów poinformował, że we wtorek rząd zajmie się projektem ustawy, który rekompensuje pracodawcom tworzącym miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami zmniejszenie wpływów z PIT.

Resort poinformował, że trwają intensywne prace nad pozostałymi nowymi rozwiązaniami dotyczącymi Polskiego Ładu, które zostały ogłoszone przez premiera Mateusza Morawieckiego w ub. piątek. Dotyczyć będą w szczególności wsparcia dla samotnych rodziców, rozszerzenia ulgi dla klasy średniej oraz zabezpieczenia wpływów Organizacji Pożytku Publicznego z 1 proc. podatku.