Czy każdy może na Wyspach poszukiwać skarbów?

Prawo jest precyzyjne - na Wyspach nie trzeba posiadać formalnego zezwolenia, by poszukiwać skarbów. Ale konieczna jest zgoda właściciela terenu, na którym odbywać się będą poszukiwania. Wyjątkiem jest mudlarking - czyli przeczesywanie brzegów Tamizy.

Wszystko, co zrobione jest z metalu - niekoniecznie tylko ze złota - i ma więcej niż 300 lat, musi zostać zgłoszone odpowiednim władzom. Prawo pierwokupu mają wówczas instytucje państwowe.

Jeśli do takiej sprzedaży nie dojdzie, przedmioty trafiają na aukcje, a uzyskana suma dzielona jest w połowie między właściciela ziemi, na której skarb został znaleziony i poszukiwaczy, którzy dokonali odkrycia. W przypadku skarbu odkrytego w Chew Valley to ponad 4 miliony funtów do podziału.

Poszukiwanie skarbów bardzo popularne na Wyspach

Poszukiwanie skarbów to na Wyspach bardzo popularne hobby. Istnieje wiele grup zrzeszających takich hobbystów. Można to zajęcie uprawiać także indywidualnie. Sprzęt, którego używają amatorzy, kosztuje od kilkuset do kilku tysięcy funtów. Wykrywa metalowe przedmioty znajdujące się pod ziemią z dużą precyzją.

Sporą popularnością na Wyspach cieszy się także serial BBC pt. "Detektoryści", który opowiada historię dwóch przyjaciół szukających w ten sposób skarbów po godzinach pracy. Stare monety i biżuteria, które znajdują na polach, są tylko pretekstem do opowiedzenia pięknej historii o przyjaźni, lojalności i ludzkiej uczciwości.