Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej z Polski 2050. Porozmawiamy m.in. o raporcie z prac podkomisji smoleńskiej, której szefem był Antoni Macierewicz.

Wideo youtube

Pawła Zalewskiego zapytamy ponadto, czy Trzecią Drogę czeka rozłam i rozstanie z ludowcami, czy Szymon Hołownia ma szansę na zwycięstwo w wyborach prezydenckich, a projekt ustawy o związkach partnerskich na przyjęcie przez Sejm. Porozmawiamy też o wyborach parlamentarnych w Gruzji.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!