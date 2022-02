Aż 70 proc. górników pracujących w Polskiej Grupie Górniczej dostało mniejsze wypłaty w związku z Polskim Ładem. Pracownicy grożą protestami.

Zdj. ilustracyjne / Zbigniew Meissner / PAP

Jak podaje "Dziennik Zachodni", wypłaty dla górników PGG za styczeń i luty, łącznie z przewidzianą na ten okres "czternastką", są mniejsze o kilkaset złotych, a nawet więcej.

Przez ostatnie miesiące ciężko pracowali wydobywając węgiel, którego brakowało do zabezpieczenia systemu energetycznego. Zamiast wzrostu wynagrodzeń ich styczniowa wypłata i 14-tka zostały pomniejszone o wielkości od 500 do nawet 2500 zł - napisał w komunikacie Rafał Jedwabny, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80" w PGG.

Górnicy wyliczają, że 10 proc. górników otrzymało pensje obniżone o kwotę niższą niż 500 zł, 50 proc. 500-1000 zł mniej, a 10 proc. - ponad 1000 zł mniej. Związkowcy obarczają tym stanem rzeczy Polski Ład.

Niekompetencja zarządu PGG i całkowita kompromitacja rządu, przy wprowadzaniu nowych zasad podatkowych sprawia, że górnicy mają prawo być wściekli. Takie same błędy w stosunku do posłów zostały niemalże natychmiast naprawione. Skoro można było niemal natychmiast nadpłacić posłom utraconą część zarobków, można to również natychmiast zrobić w stosunku do innych grup zawodowych - napisano w komunikacie.

Górnicy wskazują tutaj na historię z posłami, którzy za styczeń otrzymali wypłaty mniejsze o 1,4 tys. zł. Wkrótce jednak otrzymali zwrot w wysokości 425 zł . Pierwotnie Kancelaria Sejmu wypłaciła posłom uposażenie poselskie za styczeń 2022 r. bez zmniejszania zaliczki na podatek o ww. kwotę 425 zł i jednocześnie wystąpiła do Krajowej Informacji Skarbowej (...) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej powyższego zagadnienia. Interpretacja taka powstała i została do Kancelarii Sejmu przesłana. Potwierdza ona, że posłowie mogą korzystać z wyżej opisanej możliwości - napisało wówczas Centrum Informacyjne Sejmu.

Związkowcy apelują do rządu o "natychmiastowe działania, które zabezpieczą górników, przed krzywdzącymi ich skutkami źle przygotowanej reformy i pozwolą nam wszystkim uniknąć społecznych napięć".

Przewodniczący "Sierpnia 80" Bogusław Ziętek mówi wprost: albo pieniądze, albo protesty. Wielu górników jest rozwścieczonych i już dzisiaj chciało okupować siedzibę PGG. Przedstawiciele związków zawodowych spotkają się z zarządem spółki, mamy nadzieję na wypracowanie rozwiązania z zaistniałej sytuacji, ale nie będziemy czekać bez końca - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Rozmowy w sprawie wypłaty górnikom zatrudnionym w PGG odbędą się pod koniec tego tygodnia.

Polski Ład

Na początku tego roku w życie weszła reforma podatkowa w ramach tzw. Polskiego Ładu. W jej ramach podniesiona została kwota wolna od podatku do 30 tys. zł oraz drugi próg podatkowy do 120 tys. zł. Znikła natomiast możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku. Rząd postanowił wprowadzić także tzw. ulgę dla klasy średniej, w ramach które osoby zarabiające między 5701 zł a 12 800 zł miesięcznie miałyby na zmianach nie stracić. Dla osób zarabiających mniej reforma miała być korzystna, a powyżej - wręcz przeciwnie.

Szybko się jednak okazało, że zmiany nie działają tak, jak zapowiadano. Szereg grup zawodowych, które miały nie tracić, dostało niższe wypłaty. Chodzi m.in. o niektórych nauczycieli czy mundurowych. Rząd wprowadza kolejne ulgi i rozszerzenia, by zniwelować negatywne skutki własnej reformy.