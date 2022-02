Dyrektor generalna Renata Oszast pożegnała się z Ministerstwem Finansów. To kolejna dymisja w tym resorcie w ostatnim czasie. Jak informuje Wyborcza.biz, odejście – podobnie, jak poprzednie – związane jest z zamieszaniem, jakie wprowadził Polski Ład.

Siedziba Ministerstwa Finansów w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

W ostatnim czasie w Ministerstwie Finansów dymisja za dymisją. Wszystko związane jest z zamieszaniem, jakie wprowadził Polski Ład. Zdaniem kierownictwa PiS, to właśnie urzędnicy resortu finansów powinni ponosić "polityczną odpowiedzialność" za niepowodzenie reformy podatkowej, która nazwana została "największą od lat".

Kolejną osobą, która odchodzi z Ministerstwa Finansów jest Renata Oszast. Jak informuje Wyborcza.biz, jej dymisja również ma związek z Polskim Ładem.

Z Ministerstwem Finansów pożegnali się minister Kościński i wiceminister Sarnowski

Jako pierwszy z resortu finansów odszedł jego szef - Tadeusz Kościński. Ścisłe kierownictwo PiS podjęło decyzję o przyjęciu rezygnacji ministra Tadeusza Kościńskiego - poinformowała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska 7 lutego po tym, jak zakończyło się partyjne spotkanie. Po jego rezygnacji obowiązki ministra finansów wykonuje premier Mateusz Morawiecki.

Stanowisko stracił także wiceminister Jan Sarnowski - decyzję o jego zwolnieniu podjął premier Morawiecki. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, do samego końca Jan Sarnowski zapewniał premiera, że nowy system podatkowy jest świetnie przygotowany.

Kiedy poznamy nowego ministra finansów? Premier: W stosownym czasie

W piątek premier Mateusz Morawiecki skomentował dymisję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Jak stwierdził, Kościński postąpił honorowo rezygnując z funkcji.



Przyjął na siebie odpowiedzialność za niedoskonałości procesu wdrażania zmian podatkowych - stwierdził szef rządu. Pytany o następcę Kościńskiego powiedział, że nazwisko nowego ministra przedstawi w stosownym czasie.

Chaos wokół Polskiego Ładu

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do o 12 800 zł.

Na początku stycznia media informowały jednak o szeregu grup zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały wyraźnie niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci).

Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany, które pozwolą objąć preferencją dla klasy średniej kolejnych podatników. Zgodnie z informacjami podanymi przez ministra finansów, ulgą objęci będą m.in.: emeryci i renciści, osoby na umowach zleceniach, osoby otrzymujące opodatkowane świadczenia ZUS i w szerszym zakresie nauczyciele akademiccy.