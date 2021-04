Za nami Oscary 2021. Było wiele wzruszeń, zaskoczeń, ale i zabawnych momentów. Serca widzów skradła Glenn Close. Aktorka wykazała się zarówno dobrą pamięcią, jak i zdolnościami tanecznymi. Musicie to zobaczyć!

Tegoroczna gala oscarowa - z powodu pandemii koronawirusa i związanych z nią obostrzeń - odbyła się w zmienionej formule. Ceremonię poprzedziła część artystyczna, zorganizowana w Dolby Theatre. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce na dworcu kolejowym Union Station w Los Angeles, gdzie zgromadziła się najliczniejsza grupa nominowanych i prezenterów poszczególnych kategorii. Ze względu na tych artystów, którzy nie mogli przybyć do Stanów Zjednoczonych, część gali odbyła się poza granicami kraju, m.in. w Londynie i Paryżu.





Najwięcej statuetek zdobył "Nomadland" Chloe Zhao. Frances McDormand, która w produkcji zagrała wiodącą życie współczesnego nomady Fern, doceniono wyróżnieniem dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Pełną listę laureatów znajdziecie >>>TUTAJ.





"Glenn Close właśnie zdobyła Oscara za swój pierwszy film krótkometrażowy na żywo"

Jedną z nominowanych w kategorii Najlepsza aktorka drugoplanowa była Glenn Close za rolę w "Elegii dla bidoków". 74-latka, choć ostatecznie statuetki nie zdobyła, to jednak jej krótki występ był jednym z najzabawniejszych momentów oscarowej gali.



Pod koniec wydarzenia zapewniający oprawę muzyczną DJ Questlove zorganizował dla uczestników coś na kształt teleturnieju. Chodziło w nim o wskazanie, czy dana piosenka była nominowana do Oscara lub go zdobyła.

Jedną z uczestniczek zabawy była właśnie Glenn Close, którą zapytano o piosenkę "Da Butt" z filmu ""Szkolne oszołomienie" Spike'a Lee. Aktorka nie tylko udzieliła poprawnej, wyczerpującej odpowiedzi, ale też zaprezentowała próbkę tańca.

Na reakcję gości nie trzeba było długo czekać. Z sali posypały się gromkie brawa. Twerkowanie, czyli rytmiczne poruszanie pośladkami, w wykonaniu Glenn Close żywo komentowali także internauci.



"Glenn Close właśnie zdobyła Oscara za swój pierwszy film krótkometrażowy na żywo", "Gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, dlaczego Glenn jest wybitną aktorką, to ma odpowiedź" - pisali w mediach społecznościowych zachwyceni fani.



