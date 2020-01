Wycofanie wojsk z Iraku oznaczałoby wojnę domową w tym kraju. A w konsekwencji mogłaby ona doprowadzić do końca tego państwa lub jego całkowitego podporządkowania Iranowi. A to byłaby katastrofa na Bliskim Wschodzie – mówi Interii Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych i były ambasador w Iranie. Iracki parlament nie chce na terytorium swojego kraju obcych wojsk. Także Polska powinna to uszanować - mówi z kolei w RMF FM gen. Waldemar Skrzypczak.

