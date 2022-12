Szymon Marciniak znalazł się w gronie 20 sędziów głównych, którzy pozostaną do dyspozycji FIFA do końca piłkarskich mistrzostwa świata w Katarze. 16 arbitrów zakończyło pracę w turnieju po 1/8 finału i wraca do domu.

Szymon Marciniak podczas meczu Argentyny z Australią w 1/8 finału. Obok Rodrigo de Paul / ROBERT MICHAEL / PAP/DPA FIFA do prowadzenia meczów tegorocznego mundialu desygnowała 36 arbitrów głównych, 69 asystentów, wśród których są pomagający Marciniakowi Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki oraz 24 sędziów VAR, m.in. Tomasza Kwiatkowskiego. Spora część z nich już zakończyła pracę w Katarze. Zrezygnowano z usług tylko trzech arbitrów głównych z Europy - Niemca Daniela Sieberta, Rumuna Istvana Kovacsa i Słoweńca Slavko Vincica. Wśród tych, którzy pozostali, obok Polaka, są m.in. Francuzka Stephanie Frappart, która jako pierwsza kobieta w historii prowadziła spotkanie męskiego mundialu, ale też czterech innych arbitrów z krajów, których reprezentacje pozostały w rywalizacji, więc na pewno nie mogą oni liczyć na wyznaczenie do sędziowania ćwierćfinałów. W gronie głównych arbitrów pozostało też po dwóch Brazylijczyków i Argentyńczyków, a te nacje wciąż uczestniczą w zmagania o Puchar Świata. Zobacz również: Premier: Nie będzie rządowych środków na premie dla piłkarzy Według spekulacji na forach internetowych poświęconych sędziowaniu i w mediach społecznościowych, 41-letni Szymon Marciniak, który do tej pory w Katarze prowadził spotkania Francji z Danią i Argentyny z Australią, "przymierzany" jest do ćwierćfinału między Portugalią a Marokiem, gdyż tym drużynom jeszcze nie sędziował, bądź do jednego z półfinałów. Głównym faworytem do prowadzenia finału jest Włoch Daniele Orsato, który jednak sędziował mecz otwarcia, więc gdyby otrzymał nominację również na decydujący pojedynek MŚ, byłoby do wydarzenie bez precedensu. Wysokie notowania ma także Hiszpan Antonio Mateu Lahoz. Środa i czwartek to pierwsze w tegorocznym mundialu dni bez meczów. W piątek i sobotę zostaną rozegrane po dwa ćwierćfinały. Finał - 18 grudnia. Lista arbitrów głównych, którzy pozostają w MŚ w Katarze: strefa azjatycka: Abdullrahman Al Jassir (Katar), Mohammed Abdulla Mohammed (Zjednoczone Emiraty Arabskie); strefa europejska: Ivan Barton (Słowenia), Stephanie Frappart, Clement Turpin (oboje Francja), Danny Makkelie (Holandia), Szymon Marciniak (Polska), Antonio Mateu Lahoz (Hiszpania), Michael Oliver, Anthony Taylor (obaj Anglia), Daniele Orsato (Włochy); strefa Ameryki Płd.: Raphael Claus, Wilton Sampaio (obaj Brazylia), Fernando Rapallini, Facundo Tello (obaj Argentyna), Jesus Valenzuela (Wenezuela); strefa afrykańska: Mustapha Ghorbal (Algieria), Victor Gomes (RPA); strefa CONCACAF: Ismail Elfath (USA), Cesar Ramos (Meksyk). / RMF FM Mundial z RMF24 Wszystko o mundialu na stronie RMF24.pl, a także w naszych mediach społecznościowych - na Twitterze , Facebooku i Instagramie . Wpiszcie koniecznie #MundialRMF! Zobacz również: Superkomputer wskazał zwycięzcę mundialu

Eden Hazard zakończył karierę reprezentacyjną

56 meczów mundialu za nami. Widać głównych faworytów do finału

Zamieszki w Belgii i Holandii po meczu Maroka na mundialu