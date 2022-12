Szymon Marciniak wraz z asystentami - Tomaszem Listkiewiczem i Pawłem Sokolnickim - zostali wyznaczeni do sędziowania niedzielnego finału mistrzostw świata w piłce nożnej. Za system VAR odpowiedzialny będzie Tomasz Kwiatkowski. Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i sędzia piłkarski, a także ojciec Tomasza, opowiedział nam skąd wzięła się decyzja FIFA i dlaczego jest tak ważna.

Michał Listkiewicz / Grzegorz Michałowski / PAP

Czuję ogromną dumę i satysfakcję nie tylko z syna, ale także dlatego, że jest to największy sukces polskiego sędziowania w stuletniej historii. Polacy nigdy jeszcze nie sędziowali tak wysoko - przekonywał gość Radia RMF24. W jego opinii najlepszymi polskimi sędziami byli dotychczas Alojzy Jarguz, Maciej Wierzbowski i Ryszard Wójcik.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Listkiewicz o Marciniaku: Czuję ogromną dumę i satysfakcję

Na pytanie Pauliny Sawickiej o to, co mogło zaważyć na dzisiejszej decyzji FIFA, Listkiewicz odpowiedział, że były to względy merytoryczne. Szymon w tej chwili jest w kapitalnej formie, w jakiej nigdy nie był, a przeszedł ciężką drogę. Przeszedł Covid-19, następnie miał kontuzję - podobnie jak Tomasz Listkiewicz, który doszedł do formy dosłownie tuż przed wyjazdem do Kataru - mówił ekspert.

Paulina Sawicka pytała także, czy wychodząc na boisko sędzia czuje ciężar danego meczu. Zdaniem Listkiewicza, faktycznie ma to miejsce. Dzieje się tak tym bardziej, że oglądalność mundialu jest niebotyczna. Poza tym oni jednak gdzieś tam w głębi serca liczyli na tę nominację. Byli wymieniani w gronie poważnych kandydatów do sędziowania finału, więc to wielotygodniowe oczekiwanie na ten szczęśliwy dzień to dodatkowe obciążenie - wyjaśniał gość Radia RMF24.

Według gościa Radia RMF24, Szymon Marciniak jest obecnie w pierwszej trójce najlepszych sędziów na świecie. Szymon jest świetnym zarządzającym, umie stworzyć atmosferę na boisku. Tak jak nauczyciela w klasie, który ma autorytet i którego słuchają uczniowie, tak samo jest na boisku. Myślę, że pierwsze piętnaście minut wyznaczy trend jeśli chodzi o ten mecz, czyli poprzeczkę tolerancji dla fauli, kontakt z zawodnikami. Szymon jest w tym mistrzem - przekonywał Michał Listkiewicz.

W opinii eksperta znaczenie nominacji Polaków jest o tyle ważne, że jedna z drużyn biorących udział w finale mistrzostw świata także jest europejska, a mimo to wyznaczono do sędziowania innych Europejczyków.

Opracowanie: Kinga Adamczyk.