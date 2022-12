Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza spotkał się dziś z selekcjonerem reprezentacji Polski Czesławem Michniewiczem. "Polski Związek Piłki Nożnej nie skorzystał z klauzuli umownej, która umożliwiała jednostronne przedłużenie kontraktu selekcjonera" - poinformował w komunikacie na stronie związek.

Czesław Michniewicz / Frank Hoermann/SVEN SIMON / PAP/EPA

"Jednocześnie PZPN informuje, że kwestia dalszej współpracy pomiędzy federacją a Czesławem Michniewiczem jest tematem rozmów stron" - napisał na stronie PZPN.

Kontrakt selekcjonera Czesława Michniewicza obowiązuje do 31 grudnia tego roku. "W związku z czym decyzja dotycząca ewentualnego przedłużenia umowy z trenerem zostanie podjęta w najbliższych dniach" - czytamy w komunikacie związku.

Polakom udało się po raz pierwszy od 36 lat wyjść z grupy na mundialu

Na początku grudnia, tuż po wyjściu Polaków z grupy, serwis weszlo.com informował o tajnej klauzuli , która znalazła się w kontrakcie Czesława Michniewicza. Według serwisu, awans do 1/8 finału oznacza przedłużenie kontraktu z selekcjonerem co najmniej do zakończenia eliminacji Euro 2024.

Michniewicz jest selekcjonerem reprezentacji Polski od stycznia 2022 roku, gdy w trybie awaryjnym zastąpił Portugalczyka Paulo Sousę, który zrezygnował z pracy.

Reprezentacja Polski pod wodzą Michniewicza wygrała baraż ze Szwecją, który dał jej przepustkę na mundial, a także utrzymała się w najwyższej dywizji Ligi Narodów.

Na mundialu w Katarze Polakom udało się wyjść z grupy - po raz pierwszy od 1986 roku. W niedzielę 4 grudnia Biało-Czerwoni przegrali w meczu 1/8 finału mistrzostw świata z Francją 1:3.

Łączny bilans 13 spotkań Michniewicza w roli selekcjonera to pięć zwycięstw, trzy remisy i pięć porażek. Bilans bramek: 13-18 na niekorzyść Polaków.

