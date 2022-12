Triumfator mundialu Lionel Messi, dla którego zakończony właśnie turniej w Katarze był ostatnim tej rangi w karierze, na razie nie zamierza się rozstać się z reprezentacją Argentyny. "Chcę jeszcze zagrać kilka meczów jako mistrz świata" - przyznał słynny piłkarz.

Leo Messi / Friedemann Vogel / PAP/EPA

"Albicelestes" w niedzielnym finale MŚ, sędziowanym przez Szymona Marciniaka , pokonali broniącą trofeum Francję w rzutach karnych 4-2. Po 90 minutach było 2:2, a po dogrywce 3:3.