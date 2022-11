Kontuzjowany Paulo Dybala znalazł się w 26-osobowej kadrze Argentyny na piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze. Największą gwiazdą jest Lionel Messi, dla którego będzie to piąty mundial w karierze. W fazie grupowej "Albicelestes" zmierzą się m.in. z Polską.

Paulo Dybala / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Argentyńczycy od kilku tygodni borykają się z wieloma kłopotami zdrowotnymi. We wtorek okazało się, że trener Lionel Scaloni będzie musiał radzić sobie bez pomocnika Giovaniego Lo Celso, jednego z kluczowych piłkarzy w zwycięskim turnieju Copa America 2021. Selekcjoner nazwał go niedawno piłkarzem "nie do zastąpienia". Zagrożony był udział w mistrzostwach świata m.in. Paulo Dybali, Cristiana Romero i Juana Foytha, ale ostatecznie cała trójka znalazła się w kadrze na turniej. Podobnie jak wracający do zdrowia po kontuzji Angel Di Maria. W przypadku Dybali wciąż jest znak zapytania. Prawie 29-letni napastnik Romy nie grał od początku października. Sztab reprezentacji ma jednak nadzieję, że zawodnik wróci do formy przed rozpoczęciem mundialu. Drobne problemy (ze ścięgnem Achillesa) miał nawet Lionel Messi. Słynny 35-letni piłkarz opuścił niedawno ligowy mecz PSG, ale ma być gotowy na turniej. To będzie jego piąty mundial w karierze. W 2014 wywalczył wicemistrzostwo świata. Argentyńczycy w grupie C zmierzą się kolejno: 22 listopada z Arabią Saudyjską, cztery dni później z Meksykiem i 30 listopada z Polską. Kadra reprezentacji Argentyny na MŚ 2022: