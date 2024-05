Na niezwykłe upamiętnienie rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej zdecydował się st. bryg. Paweł Sekulski. Strażak pokonał rowerem trasę z Sierpca (woj. mazowieckie) do Brukseli. Zajęło mu to 9 dni. Co więcej, to nie pierwszy raz, gdy mężczyzna pokonał ten dystans.